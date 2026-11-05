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Raccontami una storia: Castel San Lorenzo tra vino, olio e tradizione: la ProLoco celebra 50 anni di storia

Raccontami una storia va in onda ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT e in streaming su infocilento.it

Di:
Redazione Infocilento
Raccontami una storia: Castel San Lorenzo tra vino, olio e tradizione: la ProLoco celebra 50 anni di storia

La seconda puntata di “Raccontami una storia – Storie di luoghi e persone”, il programma ideato e condotto da Alessandra Pazzanese, in onda ogni giovedì alle 20:40 sul canale 79 del DTT e in streaming su Infocilento.it, ha visto protagonista la ProLoco di Castel San Lorenzo accompagnata dal Vicesindaco, Cosimo Fabiano e dal presidente dell’UNPLI provinciale, Pietro D’Aniello. Una chiacchierata tra aneddoti, storie e iniziative insieme al presidente della ProLoco Castel San Lorenzo, Gianfranco Miano e alla piccola presidente della ProLoco Kids di Castel San Lorenzo, Arianna Quaranta.

50 anni di ProLoco

Dalla festa dedicata ai 50 anni della ProLoco di Castel San Lorenzo alla celebrazione dello scazzatiello castellese, passando per il successo della Festa del Vino celebrata nella storica Cantina Sociale del paese, tanti aneddoti, tante esperienze, tante iniziative ancora da organizzare e tutte da raccontare come la Festa dell’Olio in programma a gennaio 2027, condivise con il pubblico di “Raccontami una storia – Storie di luoghi e persone” in questa nuova puntata tutta da scoprire.

Tra i temi centrali raccontati nel corso della puntata figurano i grandi eventi che richiamano annualmente visitatori e appassionati di enogastronomia. Ampio spazio è stato dedicato al successo della Festa del Vino, ospitata nella cornice della storica Cantina Sociale del paese, simbolo della tradizione vitivinicola del territorio.

Accanto al vino, la narrazione ha valorizzato lo “scazzatiello castellese”, pasta tipica locale protagonista di celebrazioni dedicate che ne salvaguardano la ricetta originale e l’importanza all’interno del patrimonio gastronomico campano.

Verso i prossimi appuntamenti: la Festa dell’Olio a gennaio 2027

L’attività della ProLoco non si ferma alla memoria storica, ma guarda alle programmazioni future. Tra le iniziative annunciate per i prossimi mesi spicca la Festa dell’Olio, fissata in calendario per gennaio 2027, un appuntamento pensato per accendere i riflettori sull’altra grande risorsa agricola ed economica del territorio castellese: l’olio extravergine d’oliva.

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