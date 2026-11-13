“Anteprima News” 13 novembre 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.
Nella puntata di oggi ospiti: Francesco Gregorio, sindaco di Laurino e Bruno Bonfrisco, dirigente scolastico IC Gino Rossi Vairo di Agropoli.
- “Alibi – crimini e delitti”: Cilento tra violenza e paura, sangue e raid tra Agropoli e Capaccio12 Novembre 2026
- Raccontami una storia: Francesco e Francesca, la rinascita dopo la malattia12 Novembre 2026
- Tg InfoCilento 12 novembre 2026, edizione delle 19:5512 Novembre 2026
- “Detto tra Noi”: il salotto di Antonella&Roberta. Nuova stagione, quinta puntata12 Novembre 2026
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app