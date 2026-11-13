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Perdita idrica ad Agropoli: allarme sprechi a Moio Alto

Continua la perdita idrica ad Agropoli tra via Fontana Saracena e via Piano delle Pere. Leggi la segnalazione dei residenti di Moio e guarda il video.

Carmela Di Marco
Perdita idrica ad Agropoli: allarme sprechi a Moio Alto
2 min di lettura

Perdite idriche periodiche in località Moio di Agropoli con spreco notevole di risorsa. A segnalare la criticità alla nostra redazione è un residente della zona, che ha documentato la fuoriuscita di acqua potabile tra via Fontana Saracena e l’incrocio con via Piano delle Pere, sollecitando un intervento risolutivo sulla rete.

La situazione tra via Fontana Saracena e via Piano delle Pere

Secondo quanto riferito dal cittadino, il guasto non rappresenta un episodio isolato, ma una problematica che si ripete con frequenza ormai da oltre un mese, ricalcando situazioni già verificatesi in passato lungo lo stesso tratto stradale.

Le conseguenze sul territorio sono molteplici e interessano sia la gestione della risorsa idrica sia la quotidianità dei residenti:

  • Spreco di acqua potabile: come documentato dalle immagini video inviate alla redazione, la fuoriuscita ha comportato la dispersione di ingenti quantitativi d’acqua sulla sede stradale.
  • Disagi alla viabilità: i cantieri aperti per tentare di arginare il problema hanno subito frequenti interruzioni e riprese, rallentando la normale circolazione veicolare nell’area dell’incrocio.
  • Interruzioni della fornitura: in diverse fasce orarie, il calo di pressione dovuto alla rottura ha lasciato senza acqua corrente le abitazioni situate nella parte alta della frazione (Moio Alto).

La richiesta dei residenti: basta interventi tampone

Il nodo centrale della segnalazione riguarda la modalità di gestione della rete idrica locale. I lavori effettuati finora si sono concentrati sulla riparazione dei singoli punti di rottura, una soluzione che si sta rivelando temporanea.

“Se invece di occuparsi di ogni singolo guasto si pensasse a sostituire la tubatura, che in alcuni punti è un vero colabrodo, si eviterebbe la mancanza e lo spreco di acqua corrente e potabile”, sottolinea il residente nel suo appello.

L’auspicio dei cittadini di Moio è che gli enti preposti programmino un rifacimento strutturale della condotta in via Fontana Saracena, superando la logica dell’emergenza per garantire continuità nell’erogazione idrica e sicurezza stradale.

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