Centrodestra a Capaccio Paestum: vertice tra i partiti

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Un tavolo di confronto per coordinare l’azione politica sul territorio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, presso la sede del circolo cittadino di Fratelli d’Italia in Viale della Repubblica, a Capaccio Scalo, si è svolto un incontro tra i rappresentanti locali della coalizione di centrodestra.

La riunione, convocata su invito del commissario cittadino di Fratelli d’Italia Claudio Pignataro, ha visto la partecipazione di Mario Tedesco, responsabile cittadino della Lega, e di Giovanni Basso, responsabile provinciale enti locali in rappresentanza di Noi Moderati. All’appuntamento non erano invece presenti esponenti di Forza Italia.

Le priorità del vertice: elezioni politiche e nuova legge elettorale

Secondo la nota diffusa al termine dei lavori, il confronto si è sviluppato seguendo le indicazioni di unità provenienti dai vertici nazionali, regionali e provinciali della coalizione. L’agenda dei lavori si è concentrata principalmente sulla preparazione alle prossime elezioni politiche nazionali e sulla pianificazione di iniziative pubbliche rivolte ai cittadini del territorio.

Nel dettaglio, i rappresentanti presenti hanno individuato due direttrici operative per i prossimi mesi:

Approfondimento normativo: l’organizzazione di incontri pubblici aperti alla cittadinanza per illustrare e analizzare i contenuti della nuova legge elettorale .

l’organizzazione di incontri pubblici aperti alla cittadinanza per illustrare e analizzare i contenuti della . Bilancio dell’azione di governo: la programmazione di eventi a Capaccio Paestum con la partecipazione di esponenti nazionali e territoriali del centrodestra, finalizzati a presentare l’attività, gli obiettivi e i risultati attribuiti all’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

Una sede condivisa per la coalizione a Capaccio Scalo

Durante la riunione è emersa una proposta logistica e politica: trasformare la sede cittadina di Fratelli d’Italia a Capaccio Scalo in un punto di riferimento aperto a tutte le forze politiche del centrodestra. L’obiettivo dichiarato dai promotori è creare uno spazio stabile di confronto, aggregazione e progettazione di iniziative comuni, mantenendo al contempo l’identità e l’autonomia delle singole componenti partitiche.

Il quadro politico-amministrativo locale

Oltre ai temi di respiro nazionale, i partecipanti hanno avviato una riflessione sul futuro politico-amministrativo di Capaccio Paestum. Nella nota congiunta, gli esponenti di FdI, Lega e Noi Moderati sottolineano la necessità di affrontare il dibattito locale basandosi su chiarezza delle posizioni, lealtà e rispetto delle diverse sensibilità politiche, evitando personalismi o accordi dettati da semplice convenienza.

Le prospettive di dialogo con le altre forze

Nonostante l’assenza di Forza Italia al primo incontro, i rappresentanti intervenuti hanno ribadito la volontà di proseguire il percorso avviato mantenendo il dialogo aperto con tutte le forze della coalizione. Secondo quanto dichiarato dai partecipanti al tavolo, la costruzione di un progetto politico credibile passa attraverso la coerenza, la partecipazione attiva e l’assunzione di responsabilità verso la comunità locale.