Inchiesta Soresa: Roscigno valuta la parte civile

4 min di lettura

L’amministrazione comunale di Roscigno avvia le verifiche legali per un’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito dell’inchiesta che coinvolge Soresa (Società Regionale per la Sanità). La decisione, formalizzata il 12 novembre 2026, nasce dalla volontà dell’ente alburnino di tutelare i diritti dei propri cittadini e l’integrità delle istituzioni di fronte alle ipotesi di reato emerse dalle indagini.

Il mandato ai legali e le ragioni dell’Ente

Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, ha reso noto di aver conferito incarico ai consulenti legali del Comune affinché accertino la sussistenza dei presupposti giuridici per intervenire nell’eventuale fase processuale.

L’iniziativa amministrativa punta a proteggere tre asset fondamentali per il territorio:

L’immagine dell’Ente , colpita indirettamente dal discredito legato alla gestione della cosa pubblica.

, colpita indirettamente dal discredito legato alla gestione della cosa pubblica. Gli interessi della comunità locale , direttamente esposta alle ricadute organizzative ed economiche del sistema sanitario regionale.

, direttamente esposta alle ricadute organizzative ed economiche del sistema sanitario regionale. Il diritto alla salute, inteso come accesso a una sanità pubblica trasparente, efficiente e realmente prossima ai bisogni dei residenti.

La posizione del sindaco Pino Palmieri

Nella dichiarazione ufficiale diffusa alla cittadinanza, il primo cittadino ha utilizzato toni netti per condannare ogni possibile distorsione nella gestione delle risorse sanitarie in Campania:

«La sanità campana non può essere terreno di affari, favoritismi e presunte corruttele. Se le accuse emerse nell’inchiesta Soresa saranno confermate, saremmo di fronte a un fatto gravissimo, che danneggia i cittadini, spreca risorse pubbliche e tradisce la fiducia nelle istituzioni».

Il peso dei disservizi sulle aree interne del Cilento

Oltre all’aspetto strettamente giudiziario, l’intervento dell’amministrazione di Roscigno riaccende i riflettori sulle criticità strutturali che affliggono i piccoli comuni dell’entroterra salernitano. Secondo Palmieri, i territori periferici subiscono già pesanti penalizzazioni sul fronte dell’assistenza medica.

«Le aree interne, come la nostra, pagano già da troppo tempo il prezzo di una sanità distante e spesso inadeguata», sottolinea il sindaco, ribadendo che le amministrazioni locali non possono limitarsi a osservare passivamente dinamiche che rischiano di generare sprechi e opacità. La presa di posizione si conclude con un richiamo diretto alla responsabilità individuale e istituzionale: chiunque abbia commesso illeciti dovrà risponderne pienamente davanti alla legge e alla collettività.

L’inchiesta Soresa

L’inchiesta Soresa ha portato ad una ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip Emilio Minio ha portato a 13 misure cautelari (9 custodie in carcere e 4 arresti domiciliari) e alla notifica di 18 inviti a comparire per interrogatorio preventivo. Al centro dell’inchiesta figurerebbero possibili condizionamenti del clan Veneruso negli appalti pubblici dei servizi ambientali, della sanità e della riscossione tributi, oltre a diversi episodi corruttivi che coinvolgono amministratori locali e vertici di enti regionali.

In carcere sono finiti i presunti vertici del clan Veneruso — attivo nei territori di Volla, Casalnuovo e nell’area orientale di Napoli — tra cui Vincenzo Pagano, Mario Veneruso, Giovanni Annunziata, Salvatore Alfuso e Antonio De Luca. Insieme a loro figurano gli imprenditori Mario e Marco Langella, attivi nei settori ambientale e sanitario, e la collaboratrice Concetta Iardino.

Agli arresti domiciliari sono stati destinati Giuseppina Casoria (ex responsabile Lavori Pubblici del Comune di Volla), il funzionario Raffaele Mignogna, l’ex assessore Giuseppe Annone e l’imprenditore Vincenzo Esposito. Contestualmente, le Fiamme Gialle hanno eseguito il sequestro preventivo di una società con sede a Volla, ritenuta lo strumento operativo per la commissione dei reati. I reati contestati a vario titolo vanno dall’associazione di tipo mafioso al concorso esterno, fino alla corruzione, turbativa d’asta, emissione di fatture per operazioni inesistenti e tentata estorsione.

Tra i nomi principali destinati alla custodia cautelare in carcere compare Tommaso Casillo, ex senatore e presidente del Cda di Soresa Spa, la centrale regionale per gli acquisti in sanità. A Casillo la magistratura contesta episodi corruttivi legati sia all’aggiudicazione di gare comunali sia a rilevanti appalti sanitari.