Opere Anas in Campania: focus sul raccordo Salerno-Avellino

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti accelera sul cronoprogramma delle opere commissariate di competenza Anas in Campania. Al centro del tavolo tecnico tra il Sottosegretario di Stato al Mit con delega al coordinamento delle opere commissariate, Tullio Ferrante, il sub commissario Anas per la Campania Barbara Di Franco e la direzione generale del Ministero, c’è lo sblocco delle infrastrutture strategiche per la mobilità regionale e il rilancio delle aree interne.

Per la provincia di Salerno, il dossier più rilevante riguarda l’adeguamento dell’arteria di collegamento verso l’Irpinia, snodo fondamentale anche per i flussi di traffico provenienti da sud.

Il nodo finanziario per l’A2 del Mediterraneo (Salerno – Avellino)

Tra gli interventi definiti prioritari dal Ministero spicca l’ampliamento della tratta salernitana dell’A2 del Mediterraneo, l’ex raccordo autostradale Salerno – Avellino. L’opera è considerata essenziale per decongestionare il traffico e rendere più sicuri gli spostamenti tra le due province.

Dopo il formale inserimento dell’intervento nel contratto di programma Mit – Anas, la partita si sposta ora sul piano delle risorse economiche:

Copertura finanziaria: l’obiettivo del Governo è garantire l’intero fabbisogno economico dell’opera.

l’obiettivo del Governo è garantire l’intero fabbisogno economico dell’opera. Il ruolo della Regione Campania: il Sottosegretario Ferrante ha sollecitato l’ente regionale affinché concretizzi il proprio contributo finanziario, in linea con gli impegni già assunti negli anni passati.

Il cronoprogramma degli altri cantieri strategici in Campania

L’incontro al Mit ha permesso di tracciare un bilancio dettagliato anche sugli altri assi viari regionali, con particolare attenzione ai collegamenti nelle aree interne del Sannio, del Casertano e dell’area vesuviana.

Ss372 Telesina e asse Caserta – Benevento

Sul fronte dei collegamenti tra l’area casertana e il Sannio si registrano avanzamenti progettuali e scadenze ravvicinate:

Ss372 Telesina (1° Lotto, San Salvatore Telesino – Benevento): la progettazione esecutiva è completata. Si attende il via libera dalle verifiche del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per procedere alla consegna parziale del primo stralcio entro la fine del 2026 , con la consegna totale dei lavori fissata a gennaio 2027 .

la progettazione esecutiva è completata. Si attende il via libera dalle verifiche del Mase (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) per procedere alla , con la consegna totale dei lavori fissata a . Ss372 Telesina (2° Lotto, Caianello – San Salvatore Telesino): conclusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi, sono in corso gli ultimi passaggi tecnici per l’approvazione definitiva del progetto nei prossimi mesi.

conclusa con esito positivo la Conferenza dei Servizi, sono in corso gli ultimi passaggi tecnici per l’approvazione definitiva del progetto nei prossimi mesi. Asse autostradale Caserta – Benevento: l’opera è stata inserita nell’aggiornamento del contratto Mit – Anas; il documento di fattibilità è già stato redatto e trasmesso al Ministero per il proseguimento dell’iter.

Val Fortore e Ss268 del Vesuvio

Proseguono infine gli interventi mirati a migliorare l’accessibilità dei comuni più interni e la sicurezza della rete extraurbana:

Ss212 della Val Fortore (Variante di San Marco dei Cavoti): i cantieri sono attualmente attivi e la fine dei lavori è programmata entro dicembre 2027 .

i cantieri sono attualmente attivi e la fine dei lavori è programmata entro . Variante di San Bartolomeo in Galdo e Ss369 Appulo-Fortorina: per entrambe le infrastrutture è in corso l’iter di autorizzazione ambientale tramite una procedura congiunta.

per entrambe le infrastrutture è in corso l’iter di autorizzazione ambientale tramite una procedura congiunta. Ss268 del Vesuvio: approvato il progetto definitivo per il tratto compreso tra Cercola e Somma Vesuviana; la fase successiva prevede l’avvio immediato della progettazione esecutiva.

L’impegno ribadito dal Mit è quello di mantenere un monitoraggio costante in sinergia con la struttura commissariale Anas per assicurare il rispetto delle scadenze fissate e l’avanzamento regolare dei cantieri sul territorio campano.