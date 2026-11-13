Salerno, colletta Alimentare e Giornata dei Poveri : gli eventi

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Il fine settimana del 14 e 15 novembre vedrà la comunità salernitana impegnata in due momenti centrali dedicati al sostegno delle fasce più deboli della popolazione. L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, in collaborazione con il Banco Alimentare Campania e la Caritas Diocesana, ha tracciato un percorso di condivisione che unisce l’impegno civile della raccolta alimentare alla riflessione spirituale.

Gli eventi coinvolgeranno direttamente le istituzioni locali, il mondo del volontariato e la realtà penitenziaria del territorio, offrendo a tutti i cittadini l’opportunità di contribuire concretamente al contrasto della povertà.

Sabato 14 novembre: la Colletta Alimentare entra nel Carcere di Fuorni

Il primo appuntamento si terrà sabato 14 novembre alle ore 9.30 presso la Casa Circondariale di Fuorni a Salerno, dove è previsto un punto stampa ufficiale per la 30ª Giornata Nazionale della Colletta del Banco Alimentare. L’iniziativa di quest’anno ruota attorno a un messaggio chiaro: “Nessuno è così povero da non avere nulla da offrire”.

All’incontro istituzionale prenderanno parte:

S.E. Mons. Andrea Bellandi , Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno

, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno Carlo Brunetti , Direttore della Casa Circondariale di Fuorni

, Direttore della Casa Circondariale di Fuorni Roberto Tuorto, Direttore Generale del Banco Alimentare Campania

Durante la mattinata verrà formalizzata la consegna dei generi alimentari donati direttamente dai detenuti e dal personale penitenziario. Questo gesto dà continuità a un progetto regionale già sperimentato con successo presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, a Napoli.

Parallelamente, per l’intera giornata di sabato, l’intera Campania sarà presidiata da oltre 6.500 volontari riconoscibili dalle pettorine arancioni, dislocati davanti a 1.100 supermercati. L’obiettivo della raccolta è rifornire le reti di assistenza che supportano più di 218.000 persone in difficoltà su tutto il territorio regionale.

Domenica 15 novembre: la X Giornata Mondiale dei Poveri a Pontecagnano Faiano

Il percorso proseguirà domenica 15 novembre presso il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” di Pontecagnano Faiano. Qui la Caritas Diocesana ha organizzato le celebrazioni per la X Giornata Mondiale dei Poveri, un evento vissuto in comunione con il Santo Padre e la Chiesa universale per richiamare i cittadini al dovere della condivisione contro ogni forma di indifferenza.

Il programma dettagliato della giornata

L’incontro al Seminario Metropolitano è aperto a tutta la cittadinanza e seguirà questa scansione oraria:

Ore 9.00: Accoglienza dei partecipanti

Accoglienza dei partecipanti Ore 9.30: Momento di preghiera comunitaria

Momento di preghiera comunitaria Ore 10.00: Riflessione sul messaggio papale guidata da Don Gianluca Romano , Vice Direttore della Caritas Diocesana

Riflessione sul messaggio papale guidata da , Vice Direttore della Caritas Diocesana Ore 12.00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Andrea Bellandi

Le parole dell’Arcivescovo Mons. Andrea Bellandi

A sottolineare il legame profondo tra le due iniziative è lo stesso Arcivescovo Bellandi, che inquadra l’impegno locale all’interno del più ampio magistero sociale della Chiesa.