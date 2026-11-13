Salerno, colletta Alimentare e Giornata dei Poveri : gli eventi

Il fine settimana del 14 e 15 novembre vedrà la comunità salernitana impegnata in due momenti centrali dedicati al sostegno delle fasce più deboli della popolazione. L’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, in collaborazione con il Banco Alimentare Campania e la Caritas Diocesana, ha tracciato un percorso di condivisione che unisce l’impegno civile della raccolta alimentare alla riflessione spirituale.
Gli eventi coinvolgeranno direttamente le istituzioni locali, il mondo del volontariato e la realtà penitenziaria del territorio, offrendo a tutti i cittadini l’opportunità di contribuire concretamente al contrasto della povertà.
Sabato 14 novembre: la Colletta Alimentare entra nel Carcere di Fuorni
Il primo appuntamento si terrà sabato 14 novembre alle ore 9.30 presso la Casa Circondariale di Fuorni a Salerno, dove è previsto un punto stampa ufficiale per la 30ª Giornata Nazionale della Colletta del Banco Alimentare. L’iniziativa di quest’anno ruota attorno a un messaggio chiaro: “Nessuno è così povero da non avere nulla da offrire”.
All’incontro istituzionale prenderanno parte:
- S.E. Mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno
- Carlo Brunetti, Direttore della Casa Circondariale di Fuorni
- Roberto Tuorto, Direttore Generale del Banco Alimentare Campania
Durante la mattinata verrà formalizzata la consegna dei generi alimentari donati direttamente dai detenuti e dal personale penitenziario. Questo gesto dà continuità a un progetto regionale già sperimentato con successo presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Nisida, a Napoli.
Parallelamente, per l’intera giornata di sabato, l’intera Campania sarà presidiata da oltre 6.500 volontari riconoscibili dalle pettorine arancioni, dislocati davanti a 1.100 supermercati. L’obiettivo della raccolta è rifornire le reti di assistenza che supportano più di 218.000 persone in difficoltà su tutto il territorio regionale.
Domenica 15 novembre: la X Giornata Mondiale dei Poveri a Pontecagnano Faiano
Il percorso proseguirà domenica 15 novembre presso il Seminario Metropolitano “Giovanni Paolo II” di Pontecagnano Faiano. Qui la Caritas Diocesana ha organizzato le celebrazioni per la X Giornata Mondiale dei Poveri, un evento vissuto in comunione con il Santo Padre e la Chiesa universale per richiamare i cittadini al dovere della condivisione contro ogni forma di indifferenza.
Il programma dettagliato della giornata
L’incontro al Seminario Metropolitano è aperto a tutta la cittadinanza e seguirà questa scansione oraria:
- Ore 9.00: Accoglienza dei partecipanti
- Ore 9.30: Momento di preghiera comunitaria
- Ore 10.00: Riflessione sul messaggio papale guidata da Don Gianluca Romano, Vice Direttore della Caritas Diocesana
- Ore 12.00: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo S.E. Mons. Andrea Bellandi
Le parole dell’Arcivescovo Mons. Andrea Bellandi
A sottolineare il legame profondo tra le due iniziative è lo stesso Arcivescovo Bellandi, che inquadra l’impegno locale all’interno del più ampio magistero sociale della Chiesa.
“Mentre il Santo Padre sta visitando alcuni paesi dell’America latina, incentrando gran parte dei suoi discorsi sulla dignità dei poveri, sulla critica alle disuguaglianze e sul ruolo dell’economia al servizio della persona umana, anche la nostra Arcidiocesi, attraverso questi due eventi, vuole richiamare tutti al valore della condivisione, dell’attenzione a chi è più fragile e al grande valore educativo rappresentato dalla solidarietà. In questo campo non possiamo mai abbassare la guardia, ma richiamare tutti alla carità evangelica.”
- Battipaglia, 218mila euro per rinnovare la Polizia Locale13 Novembre 2026
- Allerta meteo Campania prorogata fino a sabato 14 novembre13 Novembre 2026
- Casa al mare chiusa per l’inverno: come proteggerla da umidità, salsedine e furti13 Novembre 2026
- Mareggiata ad Agnone Cilento restituisce la carcassa di un’auto dispersa13 Novembre 2026
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app