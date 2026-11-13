Salerno, auto in fiamme a viale Verdi: è di un calciatore della Salernitana

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Momenti di apprensione durante la notte a Salerno, dove un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme lungo viale Verdi. Il veicolo coinvolto nel rogo risulta essere in uso a un calciatore della Salernitana. L’episodio ha immediatamente richiamato l’attenzione dei residenti della zona, allarmati dal fumo e dal bagliore dell’incendio, portando a una rapida richiesta di soccorso alle autorità competenti.

L’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato

A seguito delle segnalazioni giunte dai cittadini residenti in viale Verdi, sul luogo dell’accaduto sono tempestivamente intervenute le squadre dei vigili del fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento del rogo e nella successiva messa in sicurezza dell’area stradale per evitare ulteriori rischi.

Contestualmente, sono giunti sul posto anche gli agenti della sezione Volanti della Polizia di Stato. I poliziotti hanno effettuato i primi rilievi tecnici attorno alla carcassa del mezzo e raccolto le prime testimonianze utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Le indagini: nessuna pista esclusa dagli inquirenti

Gli investigatori mantengono al momento il massimo riserbo e non tralasciano alcuna ipotesi investigativa. Gli accertamenti in corso puntano a chiarire l’origine del rogo valutando due direttrici principali:

L’atto doloso: l’ipotesi che l’incendio possa essere stato appiccato volontariamente.

l’ipotesi che l’incendio possa essere stato appiccato volontariamente. La causa accidentale: la possibilità che le fiamme siano scaturite da un guasto meccanico o da un cortocircuito elettrico del veicolo.

Gli elementi raccolti durante il sopralluogo notturno, uniti all’eventuale acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona di viale Verdi, saranno determinanti per definire la natura dell’evento.

Il contesto ambientale e il clima di tensione in città

L’episodio si verifica in una fase particolarmente delicata per l’ambiente sportivo salernitano. Nelle ultime settimane, infatti, l’andamento della Salernitana in campionato ha generato un crescente malcontento tra la tifoseria, alimentando un clima di tensione in città che inizia a destare preoccupazione.

Pur senza collegamenti diretti accertati al momento tra l’incendio della vettura e le vicende sportive del club granata, le forze dell’ordine monitorano con la massima attenzione l’evolversi della situazione per garantire l’ordine pubblico e fare piena luce sulla vicenda.