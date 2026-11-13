Cronaca

Inseguimento tra Polla e Petina: non si ferma all’alt, feriti due Carabinieri

Fuga da Polla a Petina: 20enne si rifiuta di fermarsi all'alt dei Carabinieri. Due militari feriti. Il giovane era senza patente e sotto l'effetto di droghe

Erminio Cioffi
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2 min di lettura

Un ordinario servizio di controllo del territorio si è trasformato in un concitato inseguimento lungo le arterie viarie del Vallo di Diano e degli Alburni. L’operazione, condotta dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, si è conclusa con il fermo di un giovane valdianese e il ferimento di due militari.

La fuga al posto di blocco a Polla

L’episodio ha avuto inizio nel territorio comunale di Polla, dove un equipaggio dei Carabinieri stava effettuando verifiche di routine. All’intimidazione di alt impartita dai militari, il conducente di una vettura ha ignorato il segnale, accelerando bruscamente per eludere le verifiche e dando vita a una fuga a folle velocità.

L’intercettazione a Petina da parte dell’Aliquota Radiomobile

L’inseguimento si è protratto per diversi chilometri lungo le strade interne della zona, fino a raggiungere il comune di Petina. Lì, i militari dell’Aliquota Radiomobile, coordinati dal maresciallo Giovanni Cunsolo, sono riusciti a chiudere le vie di fuga al veicolo, bloccandolo e immobilizzando il guidatore.

Due Carabinieri feriti e medicati all’ospedale “Luigi Curto”

Le fasi di blocco e messa in sicurezza del giovane sono state concitate: due carabinieri hanno riportato lesioni personali nell’operazione. I militari sono stati successivamente accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla per ricevere le cure mediche necessarie; le loro condizioni non destano preoccupazione e sono stati dimessi con una prognosi di alcuni giorni.

Denuncia per resistenza, armi bianche e guida in stato di alterazione

A carico del giovane valdianese è scattata la denuncia a piede libero. Le contestazioni formali comprendono i reati di resistenza a pubblico ufficiale, fuga pericolosa e possesso ingiustificato di armi bianche. Inoltre, dagli accertamenti successivi sono emerse violazioni per guida con patente scaduta e in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

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