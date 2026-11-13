Attualità

Mareggiata ad Agnone Cilento restituisce la carcassa di un’auto dispersa

La mareggiata ad Agnone Cilento, nel Comune di Montecorice, ha restituito la carcassa dell'auto travolta dall'esondazione di ottobre a Ortodonico

Manuel Chiariello
Mareggiata ad Agnone Cilento restituisce la carcassa di un'auto dispersa
2 min di lettura

Una carcassa di automobile completamente distrutta è stata rinvenuta questa mattina sul litorale di Agnone Cilento, nel Comune di Montecorice. Il particolare avvistamento ha attirato sin da subito curiosi e passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto. La vettura, ormai ridotta a un mero scheletro metallico, era stata trascinata via da un torrente in piena nel corso dell’ondata di maltempo dello scorso ottobre.

L’esondazione di ottobre a Ortodonico

Circa un mese fa, gran parte del Cilento, incluso il territorio comunale di Montecorice, era finito in balia di avverse condizioni meteorologiche che avevano provocato danni e disagi in più punti. Nella frazione di Ortodonico si era persino sfiorata la tragedia a causa dell’esondazione di un corso d’acqua locale, episodio che aveva reso necessario il salvataggio di un uomo rimasto bloccato all’interno del proprio abitacolo.

La messa in sicurezza e la rimozione ad Agnone Cilento

La violenta onda d’acqua aveva trascinato via con sé anche l’automobile riemersa dal mare nella mattinata di oggi lungo la caratteristica scogliera di Agnone Cilento. Il mezzo verrà ora messo in sicurezza dalle autorità competenti; non appena le mareggiate di queste ore si saranno placate, si procederà con le operazioni di completa rimozione dal litorale.

Argomenti
Altre notizie di Attualità
Tutte le notizie di Attualità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità