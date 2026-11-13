Mareggiata ad Agnone Cilento restituisce la carcassa di un’auto dispersa

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Una carcassa di automobile completamente distrutta è stata rinvenuta questa mattina sul litorale di Agnone Cilento, nel Comune di Montecorice. Il particolare avvistamento ha attirato sin da subito curiosi e passanti, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine per segnalare l’accaduto. La vettura, ormai ridotta a un mero scheletro metallico, era stata trascinata via da un torrente in piena nel corso dell’ondata di maltempo dello scorso ottobre.

L’esondazione di ottobre a Ortodonico

Circa un mese fa, gran parte del Cilento, incluso il territorio comunale di Montecorice, era finito in balia di avverse condizioni meteorologiche che avevano provocato danni e disagi in più punti. Nella frazione di Ortodonico si era persino sfiorata la tragedia a causa dell’esondazione di un corso d’acqua locale, episodio che aveva reso necessario il salvataggio di un uomo rimasto bloccato all’interno del proprio abitacolo.

La messa in sicurezza e la rimozione ad Agnone Cilento

La violenta onda d’acqua aveva trascinato via con sé anche l’automobile riemersa dal mare nella mattinata di oggi lungo la caratteristica scogliera di Agnone Cilento. Il mezzo verrà ora messo in sicurezza dalle autorità competenti; non appena le mareggiate di queste ore si saranno placate, si procederà con le operazioni di completa rimozione dal litorale.