Truffa dei finti finanzieri a Ceraso: rubati oro e pensioni

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Un colpo pianificato con estrema precisione ha colpito la frazione di Santa Barbara di Ceraso, nel cuore del Cilento, nella giornata di giovedì 12 novembre. Due malviventi, fingendosi appartenenti alla Guardia di Finanza, si sono introdotti all’interno di un’abitazione abitata da due donne, riuscendo a sottrarre oggetti in oro, denaro contante — tra cui l’intero importo delle pensioni — e una carta di pagamento.

La carta rubata è stata utilizzata poco dopo dai responsabili per effettuare un prelievo di circa 600 euro nella zona di Casoria, in provincia di Napoli.

La telefonata preventiva e la ricostruzione del raggiro

Secondo quanto ricostruito, l’azione criminosa non è stata improvvisata, ma preceduta da un contatto telefonico mirato a conquistare la fiducia delle vittime. Un individuo, qualificandosi come finanziere, aveva contattato l’abitazione sostenendo la necessità di verificare alcune presunte pendenze amministrative legate a dei fucili appartenuti al marito defunto di una delle due proprietarie.

Convinte di dover ricevere un controllo ufficiale dalle forze dell’ordine, le due signore non hanno avuto motivo di dubitare quando, intorno alle 12:40, due uomini si sono presentati al cancello chiedendo di entrare per gli accertamenti del caso.

Il tempismo sospetto e l’isolamento delle vittime

Un dettaglio particolarmente inquietante riguarda la tempistica dell’incursione. I due falsi militari hanno suonato all’abitazione appena quattro o cinque minuti dopo che una parente, che quotidianamente si occupa di assistere le due donne, si era allontanata dalla casa. Un elemento che lascia presupporre un possibile appostamento o un monitoraggio preventivo dei movimenti intorno all’immobile.

Una volta all’interno, per impedire alle vittime di chiedere aiuto o verificare l’identità dei presenti, i malviventi hanno messo fuori uso sia il telefono fisso sia un telefono cellulare, lasciando le due donne completamente isolate prima di darsi alla fuga con il bottino.

Le telecamere di videosorveglianza e l’allerta sui social

L’intera sequenza esterna è stata però immortalata dall’impianto di videosorveglianza privata fatto installare in precedenza da un familiare. I fotogrammi e i filmati che ritraggono i due sospetti sono stati condivisi sui social network con un duplice obiettivo: agevolare l’identificazione dei responsabili e mettere in guardia i residenti di Ceraso e dei comuni limitrofi del Cilento contro analoghi tentativi di truffa.

Come riconoscere e prevenire le truffe ai danni degli anziani

Episodi come quello avvenuto a Santa Barbara dimostrano come i truffatori facciano leva sull’autorevolezza delle divise e su informazioni personali per abbassare le difese delle vittime. Per tutelarsi è fondamentale adottare alcune regole pratiche:

Non aprire mai a sconosciuti , nemmeno se indossano pettorine o dichiarano di appartenere a Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia o enti gestori di luce e gas. Le forze dell’ordine non preannunciano controlli domiciliari su armi o pratiche amministrative chiedendo contestualmente denaro o preziosi.

, nemmeno se indossano pettorine o dichiarano di appartenere a Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia o enti gestori di luce e gas. Le forze dell’ordine non preannunciano controlli domiciliari su armi o pratiche amministrative chiedendo contestualmente denaro o preziosi. Verificare sempre tramite il 112 : in caso di telefonate sospette o visite inattese, è necessario chiudere la porta, non utilizzare i numeri forniti dagli interlocutori e chiamare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 da un telefono sicuramente funzionante.

: in caso di telefonate sospette o visite inattese, è necessario chiudere la porta, non utilizzare i numeri forniti dagli interlocutori e chiamare immediatamente il Numero Unico di Emergenza da un telefono sicuramente funzionante. Non custodire ingenti somme in casa : evitare di tenere contanti delle pensioni o gioielli in luoghi facilmente accessibili e non condividere mai i codici PIN delle carte di pagamento.

: evitare di tenere contanti delle pensioni o gioielli in luoghi facilmente accessibili e non condividere mai i codici PIN delle carte di pagamento. Creare una rete di vicinato: avvisare immediatamente familiari o vicini di casa quando si ricevono telefonate insolite da presunti funzionari o militari.