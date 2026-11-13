Teggiano: si finge un Carabiniere e raggira una donna, colpo da 70mila euro

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Un colpo studiato nei minimi dettagli e messo a segno sfruttando la buona fede e il senso delle istituzioni della vittima. A Teggiano, nel Vallo di Diano, un falso Carabiniere è riuscito a raggirare una donna, portando via gioielli in oro per un valore stimato di circa 70mila euro.

La dinamica del raggio: la scusa della finta rapina

L’uomo si è presentato direttamente presso l’abitazione della vittima qualificandosi come appartenente all’Arma dei Carabinieri. Per guadagnare la fiducia della donna e giustificare la richiesta di accedere all’oro di famiglia, il truffatore ha inventato uno scenario circostanziato: la necessità di effettuare verifiche urgenti sui preziosi custodi in casa, ipotizzando che potessero essere collegati a una rapina appena avvenuta ai danni di una gioielleria del territorio.

Il diversivo e la fuga con il bottino

Comprensibilmente insospettita dalla richiesta, la signora ha immediatamente avvisato il marito per chiedere supporto. L’uomo si è quindi diretto verso la locale caserma dei Carabinieri per verificare di persona la veridicità della situazione.

Tuttavia, approfittando proprio dell’assenza momentanea del marito, il malvivente ha esercitato ulteriore pressione psicologica sulla donna, riuscendo a farsi consegnare l’oro. I preziosi sono stati raccolti all’interno di un sacchetto prima che il malintenzionato facesse perdere le proprie tracce.

Al rientro del coniuge insieme ai veri militari dell’Arma, l’appartamento era ormai vuoto e il truffatore si era già allontanato.

Indagini in corso a Teggiano e nel Vallo di Diano

I Carabinieri della Compagnia locale hanno avviato tempestivamente le indagini per ricostruire il percorso di fuga del malvivente, raccogliere eventuali testimonianze e analizzare le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona.

Come prevenire le truffe del falso appartenente alle forze dell’ordine

L’episodio riaccende i riflettori su un fenomeno purtroppo diffuso che colpisce spesso la tranquillità delle comunità locali. Le forze dell’ordine ricordano alcune regole fondamentali:

Nessun controllo a domicilio sui preziosi: I Carabinieri e le altre forze di polizia non si recano mai presso le abitazioni private per effettuare verifiche, perizie o sequestri di gioielli e contanti.

I Carabinieri e le altre forze di polizia non si recano mai presso le abitazioni private per effettuare verifiche, perizie o sequestri di gioielli e contanti. Non aprire la porta agli sconosciuti: Anche di fronte a divise o tesserini esibiti velocemente, non permettere l’accesso in casa.

Anche di fronte a divise o tesserini esibiti velocemente, non permettere l’accesso in casa. Contattare subito il 112: In caso di dubbi, chiamare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112 prima di compiere qualsiasi azione o consegnare beni.