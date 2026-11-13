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Sant’Arsenio: studenti dell’istituto “A. Sacco” a lezione di risparmio e sicurezza digitale

Gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo "Antonio Sacco" di Sant’Arsenio a lezione con la Banca d'Italia su risparmio, cybersicurezza e pagamenti digitali

Erminio Cioffi
Sant'Arsenio: studenti dell'istituto "A. Sacco" a lezione di risparmio e sicurezza digitale
2 min di lettura

Una mattinata dedicata alla conoscenza, alla consapevolezza e alla formazione dei cittadini di domani. L’Istituto Omnicomprensivo “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio ha ospitato una giornata di Educazione Finanziaria, con la partecipazione dei rappresentanti della filiale di Salerno della Banca d’Italia.

L’iniziativa, inserita nel calendario ufficiale del Mese dell’Educazione Finanziaria, ha coinvolto in prima battuta gli alunni della scuola secondaria di primo grado e, successivamente, gli studenti delle classi terze dell’Istituto Tecnico Economico.

I temi dell’incontro: cybersicurezza, identità e pagamenti digitali

Al centro dell’incontro il tema “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”, un percorso ideato per avvicinare i giovani a questioni cruciali nella vita quotidiana: dalla tutela dell’identità digitale alla cybersicurezza, fino all’uso consapevole dei pagamenti elettronici.

L’evento non si è limitato a una semplice lezione teorica, ma si è sviluppato come un vero e proprio laboratorio interattivo. Attraverso un gioco a squadre, gli studenti hanno potuto mettersi alla prova, imparando a riconoscere le truffe online, effettuare pagamenti digitali in sicurezza, proteggere i propri dati personali e distinguere le fonti di informazione affidabili sul web.

I relatori della Banca d’Italia e il valore della consapevolezza finanziaria

A guidare i ragazzi in questo percorso di apprendimento sono stati Paolo Pagano e Andrea Caputo, funzionari della Banca d’Italia di Salerno. I relatori hanno condiviso competenze ed esperienze pratiche, sottolineando l’importanza di sviluppare, fin dalla giovane età, un rapporto responsabile e consapevole con il denaro e gli strumenti digitali.

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