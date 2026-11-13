Attualità

Allerta meteo Campania prorogata fino a sabato 14 novembre

La Protezione Civile proroga l'allerta meteo gialla in Campania fino alle 12 di domani, 14 novembre. Scopri le criticità per il Cilento e le aree a rischio.

Ernesto Rocco
Pioggia - maltempo
3 min di lettura

L’ondata di instabilità che sta interessando la provincia di Salerno prosegue senza tregua. La Protezione civile della Regione Campania ha disposto la proroga del vigente avviso di allerta meteo per altre 24 ore, estendendo la validità delle misure di prevenzione fino alle ore 12:00 di domani, sabato 14 novembre.

Il provvedimento riguarda l’intero territorio regionale e mantiene attivo il livello di criticità Giallo per il rischio idrogeologico localizzato, interessando direttamente sia la fascia costiera che l’entroterra del Cilento e del Vallo di Diano.

Evoluzione meteorologica nelle prossime ore

Secondo il bollettino diramato dalla sala operativa regionale, lo scenario meteorologico presenterà una doppia evoluzione tra la serata odierna e la mattinata di domani:

  • Precipitazioni e temporali: Su tutto il territorio regionale continueranno a verificarsi piogge diffuse, che potranno assumere localmente il carattere di intenso temporale.
  • Vento in attenuazione: A partire dalle ore 15:00 di oggi, venerdì 13 novembre, si registrerà una progressiva diminuzione delle raffiche di vento.
  • Condizioni del mare: Nonostante il calo del vento, il moto ondoso resterà sostenuto. Il mare continuerà a essere agitato, con il concreto rischio di mareggiate lungo le coste esposte del litorale cilentano.

Rischio idrogeologico e saturazione dei suoli

L’aspetto più delicato evidenziato dai tecnici della Protezione Civile riguarda la tenuta del territorio. Le piogge cadute nelle ultime ore hanno compromesso la capacità di assorbimento del terreno, rendendo il quadro idrogeologico particolarmente fragile.

I fenomeni attesi sul territorio

Le autorità invitano alla massima prudenza poiché i fenomeni di dissesto potrebbero manifestarsi anche in assenza di nuove piogge intense, proprio a causa della saturazione dei suoli. Nello specifico, si segnala il pericolo di:

  • Allagamenti di locali interrati e piani terra, oltre a difficoltà nel deflusso delle acque nelle aree urbane.
  • Ruscellamenti superficiali con possibile trasporto di materiale detritico lungo le sedi stradali.
  • Esondazioni e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori e dei torrenti.
  • Frane e caduta massi, un rischio sempre elevato lungo le arterie stradali collinari e montane dell’area sud di Salerno.

Le raccomandazioni ai Comuni e ai cittadini

Alla luce dello scenario previsto, la Protezione civile della Regione Campania ha rinnovato l’invito ai Sindaci di tutti i Comuni interessati affinché mantengano attivi i Centri Operativi Comunali (COC). È inoltre richiesto di predisporre e verificare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per mitigare l’impatto dei fenomeni sul territorio e garantire il monitoraggio dei punti critici.

Ai cittadini si raccomanda di limitare gli spostamenti non strettamente necessari durante le fasi più acute dei temporali, di evitare di sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi o aree alberate e di prestare particolare attenzione alla guida lungo i tratti stradali esposti al rischio di smottamenti.

Argomenti
Altre notizie di Attualità
Tutte le notizie di Attualità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità