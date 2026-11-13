Allerta meteo Campania prorogata fino a sabato 14 novembre

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L’ondata di instabilità che sta interessando la provincia di Salerno prosegue senza tregua. La Protezione civile della Regione Campania ha disposto la proroga del vigente avviso di allerta meteo per altre 24 ore, estendendo la validità delle misure di prevenzione fino alle ore 12:00 di domani, sabato 14 novembre.

Il provvedimento riguarda l’intero territorio regionale e mantiene attivo il livello di criticità Giallo per il rischio idrogeologico localizzato, interessando direttamente sia la fascia costiera che l’entroterra del Cilento e del Vallo di Diano.

Evoluzione meteorologica nelle prossime ore

Secondo il bollettino diramato dalla sala operativa regionale, lo scenario meteorologico presenterà una doppia evoluzione tra la serata odierna e la mattinata di domani:

Precipitazioni e temporali: Su tutto il territorio regionale continueranno a verificarsi piogge diffuse, che potranno assumere localmente il carattere di intenso temporale .

Su tutto il territorio regionale continueranno a verificarsi piogge diffuse, che potranno assumere localmente il carattere di . Vento in attenuazione: A partire dalle ore 15:00 di oggi, venerdì 13 novembre, si registrerà una progressiva diminuzione delle raffiche di vento.

A partire dalle ore 15:00 di oggi, venerdì 13 novembre, si registrerà una progressiva diminuzione delle raffiche di vento. Condizioni del mare: Nonostante il calo del vento, il moto ondoso resterà sostenuto. Il mare continuerà a essere agitato, con il concreto rischio di mareggiate lungo le coste esposte del litorale cilentano.

Rischio idrogeologico e saturazione dei suoli

L’aspetto più delicato evidenziato dai tecnici della Protezione Civile riguarda la tenuta del territorio. Le piogge cadute nelle ultime ore hanno compromesso la capacità di assorbimento del terreno, rendendo il quadro idrogeologico particolarmente fragile.

I fenomeni attesi sul territorio

Le autorità invitano alla massima prudenza poiché i fenomeni di dissesto potrebbero manifestarsi anche in assenza di nuove piogge intense, proprio a causa della saturazione dei suoli. Nello specifico, si segnala il pericolo di:

Allagamenti di locali interrati e piani terra, oltre a difficoltà nel deflusso delle acque nelle aree urbane.

di locali interrati e piani terra, oltre a difficoltà nel deflusso delle acque nelle aree urbane. Ruscellamenti superficiali con possibile trasporto di materiale detritico lungo le sedi stradali.

con possibile trasporto di materiale detritico lungo le sedi stradali. Esondazioni e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori e dei torrenti.

e innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori e dei torrenti. Frane e caduta massi, un rischio sempre elevato lungo le arterie stradali collinari e montane dell’area sud di Salerno.

Le raccomandazioni ai Comuni e ai cittadini

Alla luce dello scenario previsto, la Protezione civile della Regione Campania ha rinnovato l’invito ai Sindaci di tutti i Comuni interessati affinché mantengano attivi i Centri Operativi Comunali (COC). È inoltre richiesto di predisporre e verificare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per mitigare l’impatto dei fenomeni sul territorio e garantire il monitoraggio dei punti critici.

Ai cittadini si raccomanda di limitare gli spostamenti non strettamente necessari durante le fasi più acute dei temporali, di evitare di sostare in prossimità di corsi d’acqua, sottopassi o aree alberate e di prestare particolare attenzione alla guida lungo i tratti stradali esposti al rischio di smottamenti.