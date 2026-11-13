Ospedale di Agropoli: presidio H24 da 5 mesi per la sanità nel Cilento. Grambone: «Fico ascolti il territorio»

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Non si ferma la mobilitazione del Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli. Da oltre cinque mesi cittadini e volontari presidiano, giorno e notte, l’area antistante il presidio ospedaliero civile, mantenendo alta l’attenzione sul futuro della sanità locale.

Sole, caldo, freddo e pioggia: cambiano le condizioni meteorologiche, ma non la determinazione dei manifestanti. Mattina, pomeriggio e sera, i cittadini e i componenti del Comitato si alternano in una presenza permanente H24, diventata ormai il simbolo della battaglia per il diritto alla salute e per il ripristino di un’efficiente assistenza sanitaria sul territorio.

Il punto della situazione: interlocuzioni e canali istituzionali

Una mobilitazione che prosegue da circa cinque mesi e mezzo e che, parallelamente alla presidio costante davanti alla struttura sanitaria, continua a svilupparsi attraverso canali istituzionali e interlocuzioni formali.

A fare il punto della situazione, ai microfoni di InfoCilento, è Lucia Grambone, presidente del Comitato Obiettivo Ospedale di Agropoli, che ha illustrato gli ultimi sviluppi della protesta.

Tra le novità più significative figura l’incontro dello scorso 22 ottobre con Loredana Raia, presidente della Commissione Sanità della Regione Campania. Un confronto di circa due ore, definito costruttivo da Grambone, durante il quale sono state affrontate, senza nascondere le difficoltà, le criticità del territorio cilentano e i nodi relativi al presidio ospedaliero agropolese.

«Ci siamo confrontati sulle reali criticità del nostro territorio e segnatamente del presidio ospedaliero di Agropoli, ma anche sulle possibili soluzioni, per costruire insieme un percorso che garantisca alla nostra comunità quello che è il LEA fondamentale, ossia l’emergenza-urgenza», ha spiegato la presidente del Comitato.

Confronto con la Regione Campania ed emergenza-urgenza nel Cilento

Un altro momento significativo è stato il colloquio informale della stessa Grambone con il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, incontrato casualmente durante un viaggio in Frecciarossa sulla tratta Roma-Napoli. Un’occasione che la presidente del Comitato ha colto per chiedere formalmente un incontro ufficiale e la possibilità di essere ricevuti presso gli uffici regionali.

La richiesta resta chiara: portare direttamente ai vertici della Regione Campania la voce di una comunità che vive quotidianamente i disagi legati alle carenze sanitarie.

«Bisogna ascoltare coloro che subiscono direttamente sulla propria pelle le conseguenze di una sanità disattesa», ha sottolineato Grambone, evidenziando come gli stessi cittadini possano contribuire, in sinergia con le istituzioni, a individuare soluzioni concrete e condivise.

La mobilitazione, dunque, non si arresta. Il presidio H24 continua a rappresentare un forte segnale di attenzione e una ferma richiesta di risposte che si leva da Agropoli e dall’intero comprensorio del Cilento. Una battaglia che non riguarda soltanto il futuro di una singola struttura ospedaliera, ma il diritto inalienabile di un territorio a contare su un servizio essenziale come quello della rete di emergenza-urgenza.