Convergenze: voucher Cloud & Cybersecurity, contributi a fondo perduto fino a 20mila euro per PMI e professionisti

La trasformazione digitale non riguarda più soltanto l’adozione di nuovi software aziendali o la possibilità di lavorare da remoto, oggi significa soprattutto costruire un’infrastruttura digitale capace di proteggere dati, processi e comunicazioni garantendo continuità operativa e affidabilità in un contesto in cui le minacce informatiche sono sempre più frequenti e sofisticate.

È proprio in questa direzione che si inserisce il Voucher Cloud & Cybersecurity, la misura destinata alle PMI e ai lavoratori autonomi di tutto il territorio nazionale che intendono investire nella digitalizzazione della propria attività attraverso l’implementazione di servizi e soluzioni ad alto contenuto tecnologico. Il contributo, destinato ad agevolare l’acquisto di prodotti e servizi qualificati attraverso fornitori accreditati, rappresenta un’opportunità concreta per accelerare l’innovazione senza affrontare integralmente i costi dell’investimento.

Perché cybersecurity e cloud sono diventati una priorità per le aziende

In uno scenario in cui gran parte delle attività aziendali si svolge online, la sicurezza informatica è diventata un aspetto di fondamentale importanza e un’interruzione dei sistemi, la perdita di dati gestionali o un banale attacco ransomware possono generare conseguenze economiche e operative ben più onerose rispetto all’investimento necessario per prevenirli. Tuttavia, molte piccole e medie imprese si trovano ancora a operare con infrastrutture frammentate, backup non adeguatamente strutturati e sistemi di protezione non aggiornati; e il Voucher Cloud & Cybersecurity nasce proprio per favorire l’accesso a tecnologie che erroneamente sono ancora considerate prerogativa delle grandi organizzazioni.

Convergenze S.p.A. SB: un partner accreditato per la trasformazione digitale

Tra gli aspetti più rilevanti della misura vi è la possibilità di finanziare progetti che integrano cloud computing e cybersecurity in una visione unitaria e, in questo contesto, Convergenze S.p.A. SB rappresenta un partner qualificato per le imprese che intendono cogliere le opportunità offerte dal bando. L’azienda è infatti inserita tra i fornitori accreditati e mette a disposizione un ecosistema di servizi progettati per rispondere alle esigenze operative delle realtà produttive moderne.

Tra le diverse soluzioni disponibili rientra My SafeNet, una piattaforma che integra diverse tecnologie dedicate alla sicurezza delle reti, alla prevenzione delle minacce e al monitoraggio continuo degli ambienti digitali. A questa si affiancano strumenti pensati per la salvaguardia dei dati aziendali, elemento sempre più centrale nelle strategie di business continuity.

Per le aziende che desiderano evolvere la propria infrastruttura tecnologica verso modelli più flessibili e scalabili, Convergenze S.p.A. SB propone inoltre My WorkForce, servizio che consente di utilizzare risorse server virtualizzate in modalità IaaS (Infrastructure as a Service), favorendo una gestione più efficiente delle risorse IT e una maggiore adattabilità alle necessità operative.

Un elemento spesso sottovalutato riguarda proprio l’approccio progettuale, le aziende più lungimiranti non si limitano a sostituire una tecnologia esistente con una più recente ma colgono occasioni come questa per ripensare complessivamente il proprio modello digitale.

Incentivi e contributi: quanto finanzia il Voucher Cloud & Cybersecurity

Il Voucher Cloud & Cybersecurity non deve essere considerato semplicemente un incentivo economico ma uno vero e proprio strumento strategico per aumentare resilienza, efficienza e sicurezza. La misura prevede la concessione di contributi a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili, fino a un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario su una spesa minima di 4.000 euro.

Le domande dovranno essere presentate attraverso una procedura telematica articolata in due fasi distinte. La prima fase consentirà alle imprese e ai professionisti di precompilare la richiesta online a partire dal 20 ottobre 2026, verificando la correttezza della documentazione e predisponendo tutti gli elementi necessari per la candidatura. Successivamente, dal 10 novembre 2026 sarà possibile procedere con l’invio ufficiale della domanda.

L’ammissione alle agevolazioni avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Per questo motivo il cosiddetto click day del 10 novembre rappresenta un passaggio particolarmente strategico: arrivare preparati con un progetto già definito e con tutta la documentazione correttamente predisposta può aumentare significativamente le possibilità di accedere al contributo.

Prepararsi in anticipo per cogliere l’opportunità

Prepararsi nei tempi giusti, definire un progetto coerente affidandosi a un fornitore accreditato come Convergenze S.p.A. SB può consentire a imprese e professionisti di trasformare un’opportunità normativa in un investimento ad alto valore aggiunto, capace di generare benefici ben oltre l’orizzonte del contributo stesso.