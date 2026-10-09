Attualità

Ponte Rio Ciorlito a Capaccio Paestum: troppi ritardi, scatta l’accesso agli atti

Richiesta di accesso agli atti alla Provincia di Salerno sui ritardi nei lavori al ponte sul Rio Ciorlito lungo la SP 43 a Capaccio Paestum. Nodale il nodo dei trasporti eccezionali e dei costi

Di:
Ernesto Rocco
Capaccio, ponte Rio Ciorlito ancora a terra: l’appello urgente alla Provincia

La viabilità lungo la strada provinciale 43 Barizzo–Foce Sele, nel comune di Capaccio Paestum, continua a rimanere al centro delle attenzioni per il blocco dei cantieri legati alla ricostruzione del ponte sul Rio Ciorlito. Per fare luce sui motivi dei rallentamenti e sulle variazioni apportate alla struttura dell’opera, il consigliere provinciale Modesto Del Mastro, unitamente al capogruppo Antonio Somma e con la spinta del coordinamento locale di Fratelli d’Italia guidato da Claudio Pignataro, ha inoltrato un’istanza formale di accesso agli atti presso gli uffici della Provincia di Salerno.

L’iniziativa punta a verificare la corrispondenza tecnica tra la pianificazione originaria e la fattibilità operativa dei lavori, ponendo l’accento su presunti errori di valutazione logistica emersi nella prima fase del progetto.

Leggi anche:

Emergenza pineta Piana del Sele: chiesto un Tavolo tecnico regionale
Controlli della Guardia di Finanza nel Salernitano: scoperti 10 milioni di euro evasi nel settore turistico
Disabilità e scuola a Capaccio Paestum: senza assistente da un mese, la denuncia del papà

Le criticità sul progetto originario e l’ipotesi delle travi in acciaio

Alla base delle problematiche sui tempi di esecuzione figurerebbero ostacoli di natura logistico-infrastrutturale. Il passaggio cruciale della vicenda riguarda l’impossibilità di far giungere sul cantiere gli elementi prefabbricati previsti all’inizio, un fattore che avrebbe imposto una sostanziale variante alla struttura del ponte.

“Bisogna fare chiarezza sulle cause dei ritardi nella ricostruzione del ponte sul Rio Ciorlito e capire cosa sia accaduto nella fase di progettazione dell’opera, soprattutto rispetto alla soluzione strutturale inizialmente prevista”, dichiara il consigliere provinciale Modesto Del Mastro.

“Il punto – prosegue Del Mastro – è che stiamo parlando di un’opera importante per la viabilità del territorio, che da tempo è al centro dell’attenzione per i ritardi nella realizzazione e per le ripercussioni sulla circolazione. Nell’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Bicchielli il 16 dicembre 2025, sarebbe stata richiamata una comunicazione di un dirigente provinciale dalla quale emergerebbe l’impossibilità di trasportare in cantiere le travi prefabbricate, lunghe circa 40 metri, previste dal progetto originario. Una circostanza che avrebbe reso necessaria una revisione della soluzione strutturale, con l’ipotesi di utilizzare travi in acciaio”.

Verifica della documentazione tecnica, cronoprogramma e costi extra

L’accesso agli atti presentato alla Provincia riguarda un ampio spettro di elementi amministrativi e contabili. La richiesta copre l’intero iter: dai test preliminari alle comunicazioni tra la pubblica amministrazione, le figure tecniche e la ditta incaricata delle opere, fino allo stato degli espropri e al quadro economico aggiornato.

“Per questo – continua Del Mastro – ho chiesto di poter visionare gli atti relativi al progetto originario, alle verifiche preliminari, alla variante progettuale e alle comunicazioni intercorse tra gli uffici provinciali, i tecnici e l’impresa esecutrice. È necessario capire quali siano state le criticità riscontrate, quando siano emerse e quali decisioni siano state assunte per superarle”.

Un capitolo specifico riguarda le ripercussioni economiche e temporali necessarie a completare l’infrastruttura, inclusi gli aggiornamenti sulle tempistiche di consegna.

“Non si tratta – aggiunge il consigliere provinciale – di una richiesta fine a se stessa, ma della necessità di conoscere nel dettaglio le ragioni di una vicenda che interessa direttamente il territorio. Bisogna capire a che punto siano i lavori, quali siano le cause dei ritardi e quando si preveda di completare l’intervento. Sono informazioni necessarie per poter svolgere pienamente il proprio ruolo di consigliere provinciale”.

L’impatto sulla viabilità della SP 43 e le prospettive di completamento

Il collegamento lungo la SP 43 Barizzo–Foce Sele è un snodo strategico per la mobilità di Capaccio Paestum e dell’area circostante. Il protrarsi della chiusura o delle deviazioni viarie continua a generare disagi alla circolazione locale, rendendo urgente una stima precisa sui tempi del collaudo finale.

“Il ponte sul Rio Ciorlito – conclude Del Mastro – è un’opera che deve essere portata a termine e sulla quale è necessario fare chiarezza. Per questo ho chiesto alla Provincia di mettere a disposizione tutta la documentazione disponibile, comprese le verifiche progettuali e gli atti relativi alle modifiche intervenute. È importante ricostruire quanto accaduto, capire quali problemi abbiano determinato i ritardi e conoscere quali siano le prospettive per il completamento dei lavori. Su un intervento di questa importanza servono risposte precise e documentate”.

Segui InfoCilento su Google Aggiungilo tra le tue fonti preferite

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.