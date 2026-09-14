Capaccio, ponte Rio Ciorlito ancora a terra: l’appello urgente alla Provincia

I residenti del Comune di Capaccio Paestum tornano a far sentire la propria voce per chiedere interventi immediati sulla viabilità locale. Le comunità delle borgate di Ponte Barizzo, Gromola e Foce Sele hanno inviato un appello formale al Presidente della Provincia di Salerno per sollecitare la ricostruzione del ponte Rio Ciorlito, un’infrastruttura strategica per il collegamento interno e la mobilità quotidiana del territorio.

Viabilità bloccata e stallo nei lavori

La struttura versa in uno stato di blocco da diversi mesi e, allo stato attuale, non si registrano gli interventi programmati. L’assenza del ponte impone deviazioni complesse, penalizzando i collegamenti con i centri vicini e condizionando sia il traffico privato sia il passaggio dei mezzi di soccorso.

L’inattività del cantiere desta forte preoccupazione tra le famiglie e le attività commerciali della zona, che chiedono risposte concrete e una cronotabella definita degli interventi.

I rischi della stagione invernale

L’avvicinarsi della stagione fredda rappresenta il fattore di maggiore criticità per l’area. Con l’aumento delle precipitazioni e il possibile peggioramento delle condizioni meteorologiche, il rischio è che il dissesto della zona si aggravi, rendendo ancora più complessa la futura messa in sicurezza.

I cittadini chiedono alla Provincia un piano d’azione rapido e l’apertura immediata del cantiere, così da restituire al territorio un’arteria stradale essenziale per la sicurezza e la vivibilità di tutta la piana del Sele.