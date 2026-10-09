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Mareggiate in Campania: dalla Regione fondi per i comuni del Cilento

La Giunta regionale della Campania stanzia 1,5 milioni di euro per i danni delle mareggiate di febbraio. Interventi nei Comuni del Cilento e d'Ischia.

Di:
Ernesto Rocco
Casal Velino, mareggiata

La Giunta regionale della Campania ha formalizzato l’approvazione per la ripartizione di circa 1,5 milioni di euro destinati a interventi urgenti di messa in sicurezza e ripristino ambientali. Le risorse, attinte direttamente dal bilancio della Regione, serviranno a coprire i danni causati dalle intense mareggiate che si sono abbattute sul litorale tra il 12 e il 13 febbraio 2026. La misura mira a garantire il rapido recupero delle infrastrutture di difesa costiera compromesse dall’azione del mare e a tutelare i territori maggiormente esposti al rischio erosione.

I Comuni beneficiari e la ripartizione delle risorse

I contributi finanziari saranno distribuiti tra undici municipi situati in aree strategiche del litorale salernitano e insulare. Tra i territori interessati figurano numerosi centri della fascia cilentana e dell’isola d’Ischia: Casal Velino, Ispani, Vibonati, Montecorice, Sapri, Ascea, San Giovanni a Piro, Pollica, Pisciotta. Nel napoletano risorse a Barano d’Ischia e Forio. L’assegnazione dei fondi non avverrà a pioggia, ma seguirà un criterio di ripartizione proporzionale basato sulla quantificazione delle spese effettivamente riconosciute come ammissibili per ciascuna amministrazione locale.

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Obiettivi dei finanziamenti e sicurezza del litorale

L’intervento della Regione Campania risponde all’esigenza di ripristinare la piena funzionalità delle barriere e delle opere di protezione danneggiate dagli eventi atmosferici eccezionali di febbraio. Oltre alla riparazione delle strutture esistenti, l’obiettivo a lungo termine degli interventi consiste nel consolidare la tenuta dei litorali, riducendo la vulnerabilità dei territori di fronte a futuri fenomeni meteo avversi e garantendo la tutela delle comunità locali e delle attività economiche legate al demanio marittimo.

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