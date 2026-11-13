Battipaglia, 218mila euro per rinnovare la Polizia Locale

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La Polizia Locale di Battipaglia si prepara a un significativo salto di qualità sul fronte tecnologico e operativo. Il commissario prefettizio approva una variazione di bilancio da circa 218mila euro, interamente destinata all’acquisto di nuovi mezzi e strumentazioni avanzate per gli agenti in servizio sul territorio.

Il provvedimento darà attuazione concreta alla relazione tecnico-operativa formalizzata dal Comando lo scorso 26 agosto, elaborata durante il mandato della precedente amministrazione guidata dall’ex sindaca Cecilia Francese, prima dello scioglimento dell’ente avvenuto nel mese di ottobre. L’obiettivo centrale della manovra è duplice: innalzare gli standard di sicurezza urbana e tutelare maggiormente l’incolumità degli operatori, tagliando i tempi morti legati ai continui rientri in sede o agli spostamenti verso altre strutture.

Le tre direttrici del piano di ammodernamento

La strategia finanziata con questa variazione di bilancio non si limita a un semplice rinnovo del parco macchine, ma ridisegna l’operatività quotidiana dei caschi bianchi attraverso tre linee d’azione specifiche e complementari.

Tre nuovi uffici mobili su strada

La fetta più consistente delle risorse, pari a 153.720 euro, sarà impiegata per l’acquisto di tre nuove autovetture Toyota Proace City Verso. I veicoli non saranno semplici pattuglie, ma verranno allestiti come veri e propri uffici mobili diffusi.

Questa soluzione logistica evita di concentrare le risorse su un unico grande mezzo, offrendo vantaggi immediati sul campo:

Gestione diretta dei sinistri: gli agenti potranno effettuare i rilievi infortunistici e compilare gli atti direttamente sul luogo dell’incidente.

gli agenti potranno effettuare i rilievi infortunistici e compilare gli atti direttamente sul luogo dell’incidente. Prontezza operativa: la presenza capillare di postazioni mobili riduce i tempi di attesa per i cittadini coinvolti e accelera il ripristino della normale viabilità.

Smart glasses per il Nucleo Motociclisti

L’innovazione tocca anche le dotazioni individuali con uno stanziamento di 4.500 euro destinato all’acquisto di 9 paia di smart glasses di ultima generazione per il Nucleo Motociclisti.

Questi dispositivi indossabili, equipaggiati con telecamera avanzata e funzioni di traduzione assistita, permetteranno agli agenti su due ruote di operare mantenendo sempre entrambe le mani libere. La tecnologia consentirà di documentare tramite foto e video, in tempo reale, le fasi più dinamiche degli interventi, le criticità della circolazione e le situazioni di pericolo, fornendo un supporto oggettivo per la redazione di atti amministrativi e giudiziari.

Identificazione rapida e fotosegnalamento

Il terzo pilastro dell’investimento prevede una spesa di 60.000 euro per garantire l’accesso alla Centrale Spis/Identisystem MY 2026. Si tratta di un adeguamento infrastrutturale che integra il Comando con le banche dati per il fotosegnalamento, la rilevazione delle impronte digitali e l’identificazione rapida.

Per le attività di polizia giudiziaria, questa dotazione rappresenta un passo decisivo verso la piena autonomia operativa: gli agenti potranno verificare in modo tempestivo e autonomo l’identità dei soggetti sottoposti a controllo, inclusi cittadini extracomunitari e apolidi, senza dover dipendere dal supporto logistico di altri presidi delle forze dell’ordine.