Auto calciatore Salernitana bruciata: la nota del club

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A poche ore dalla notizia dell’incendio che nella notte ha distrutto l’autovettura in uso a un giocatore della Salernitana, arriva la presa di posizione ufficiale della dirigenza. Mentre la Polizia di Stato e la Digos della Questura di Salerno proseguono gli accertamenti per individuare i responsabili del rogo, l’U.S. Salernitana 1919 affida a una nota stampa un messaggio netto, volto a respingere ogni forma di intimidazione e a richiamare l’intero ambiente sportivo al senso di responsabilità.

Il comunicato dell’U.S. Salernitana 1919: vicinanza alla squadra

La società granata ha scelto la linea della fermezza per commentare non solo l’episodio della scorsa notte, ma un clima di tensione che si protrae da diversi giorni. Nel documento ufficiale, il club ha voluto innanzitutto compattare l’ambiente interno, esprimendo piena solidarietà a tutti i tesserati colpiti direttamente o indirettamente da queste azioni.

Per la dirigenza, quanto accaduto rappresenta un fatto grave che non può essere derubricato a semplice contestazione sportiva, ma va affrontato come un episodio estraneo alla cultura civile della città e dell’intera provincia di Salerno.

I punti chiave della nota societaria

L’intervento del club si articola su direttrici precise, che definiscono il perimetro entro cui deve muoversi il tifo organizzato e l’intera piazza:

Fiducia negli inquirenti: la società ha ribadito pieno sostegno al lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, auspicando che le indagini della Digos portino in tempi rapidi all’identificazione degli autori materiali del gesto.

la società ha ribadito pieno sostegno al lavoro della magistratura e delle forze dell’ordine, auspicando che le indagini della Digos portino in tempi rapidi all’identificazione degli autori materiali del gesto. Tutela dei principi sportivi: il club ha ricordato che il calcio si fonda su valori quali il rispetto, la lealtà e il sano agonismo, principi che non possono essere piegati dalla paura o dalla prevaricazione.

il club ha ricordato che il calcio si fonda su valori quali il rispetto, la lealtà e il sano agonismo, principi che non possono essere piegati dalla paura o dalla prevaricazione. Nessuna tolleranza per la violenza: la dirigenza ha definito gli atti intimidatori “inqualificabili”, sottolineando come chi ricorre a questi metodi debba essere allontanato definitivamente dall’orbita granata.

L’appello alla piazza: “Nessuna zona grigia”

Il passaggio politicamente e sportivamente più rilevante del comunicato riguarda il coinvolgimento diretto della tifoseria e degli opinionisti locali. L’U.S. Salernitana 1919 chiede infatti una presa di posizione pubblica e immediata da parte di tutte le componenti che ruotano attorno alla squadra.

Secondo la società, davanti a gesti di questa portata non è ammissibile alcuna ambiguità: è necessario tracciare un confine netto tra chi sostiene la maglia con passione e chi utilizza la violenza come strumento di pressione. L’obiettivo dichiarato è privare i responsabili di qualsiasi forma di alibi o copertura ambientale.

L’obiettivo: restituire serenità al gruppo squadra

In chiusura, la nota si trasforma in un appello morale rivolto ai sostenitori autentici. Il club sottolinea come amare la Salernitana significhi oggi fare quadrato attorno ai calciatori e allo staff tecnico, isolando le frange violente per garantire alla squadra la tranquillità indispensabile ad affrontare i prossimi impegni di campionato.