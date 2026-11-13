Rinnovabili in Campania: Salerno prima per fotovoltaico

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Con 596,7 MW installati su un totale regionale di 2.055,7 MW, la provincia di Salerno si conferma la prima realtà della Campania per diffusione del fotovoltaico. Il dato emerge dall’ultima fotografia energetica regionale aggiornata al 30 settembre 2026, che attesta la potenza complessiva campana da fonti rinnovabili a quota 4.935 MW, segnando una crescita indicativa del 54% rispetto ai livelli del 2020.

Il primato di Salerno tra fotovoltaico e sistemi di accumulo

Nel quadro territoriale campano, la distribuzione degli impianti segue le caratteristiche geografiche delle diverse aree. Se Avellino (1.078,2 MW) e Benevento (910,1 MW) concentrano insieme quasi la metà dell’intera potenza verde regionale grazie alla forte presenza dell’eolico, Salerno traina il comparto solare.

Un posizionamento di rilievo riguarda anche le tecnologie per lo stoccaggio dell’energia, fondamentali per garantire stabilità alla rete elettrica. Considerando i soli sistemi di accumulo elettrochimico, quasi interamente abbinati a impianti rinnovabili, la Campania dispone di 357 MW di potenza e 693 MWh di capacità, così ripartiti tra le province:

Napoli: 197 MWh

197 MWh Salerno: 188 MWh

188 MWh Caserta: 153 MWh

153 MWh Avellino: 103 MWh

103 MWh Benevento: 51 MWh

Ampliando lo sguardo alla capacità totale di accumulo regionale, che raggiunge 1.357 MW di potenza e 6.432 MWh complessivi, quasi il 90% resta comunque legato all’impianto di pompaggio idroelettrico di Presenzano, in provincia di Caserta.

Il mix energetico della Campania e il divario con la media nazionale

Nonostante la crescita registrata negli ultimi sei anni, il rapporto tra potenza rinnovabile installata e popolazione evidenzia ancora un ritardo strutturale rispetto al resto del Paese. In Campania si contano circa 0,89 kW per abitante, un valore sensibilmente inferiore alla media nazionale ferma a circa 1,5 kW per abitante.

Analizzando la composizione attuale dei 4.935 MW installati sul territorio regionale al 30 settembre 2026, il parco impianti risulta così suddiviso:

Eolico: 2.228,3 MW

2.228,3 MW Fotovoltaico: 2.055,7 MW

2.055,7 MW Idroelettrico: 385 MW

385 MW Bioenergie: 265,9 MW

Quanto hanno prodotto gli impianti rinnovabili

I numeri relativi alla produzione elettrica dell’intero anno 2025 mostrano un contributo verde pari a 6.712,4 GWh. A guidare la generazione sono stati l’eolico (3.537,8 GWh) e il fotovoltaico (1.839,2 GWh), seguiti dalle bioenergie (1.006,3 GWh) e dall’idroelettrico (329,1 GWh).

Complessivamente, le fonti pulite hanno coperto il 43,7% della produzione elettrica lorda regionale del 2025, mentre il termoelettrico non rinnovabile ha mantenuto la quota maggioritaria del 54,2% (8.329,3 GWh). Rapportata al fabbisogno, l’energia verde prodotta nel 2025 equivale al 36,7% della domanda elettrica campana registrata nel 2024, pari a 18.291,7 GWh.

Obiettivi al 2030 e tempi delle autorizzazioni

Per rispettare gli impegni nazionali sulla transizione ecologica, alla Campania è stato assegnato l’obiettivo di installare 3.976 MW di nuova potenza rinnovabile entro il 2030. Ad oggi risulta raggiunto il 42,2% del traguardo.

Per colmare la distanza nei prossimi anni sarà necessario installare 575 MW netti all’anno nel quadriennio 2027-2030, accelerando del 48% rispetto al ritmo medio mantenuto tra il 2023 e il 2025. Senza questa spinta, la Campania rischierebbe di accumulare un ritardo stimato in 1,9 anni, pur collocandosi attualmente al settimo posto nella graduatoria nazionale per tempistiche di raggiungimento degli obiettivi.

Il nodo dei tempi burocratici

Sul fronte amministrativo, i dati regionali aggiornati a settembre 2026 segnalano che tra il 2021 e il 2026 sono stati autorizzati oltre 2.368 MW tramite 113 provvedimenti, con un picco di 836 MW nel solo 2025. Questa mole di progetti già approvati basterebbe sulla carta a superare gli obiettivi al 2030, ma resta critica la durata media degli iter: 595 giorni (circa 20 mesi) dalla presentazione della domanda al rilascio del provvedimento.

Dalle opere compensative alle opere rigenerative per le aree interne

Per territori come il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni, la diffusione degli impianti energetici solleva da tempo il tema delle ricadute locali. Il rapporto richiama la necessità di legare lo sviluppo delle rinnovabili alle politiche per le aree interne e al rafforzamento della filiera industriale, coinvolgendo attivamente enti locali, imprese, sindacati e associazioni.

In quest’ottica, Legambiente propone di superare la logica tradizionale delle semplici opere compensative per puntare sulle opere rigenerative. L’obiettivo è orientare gli investimenti legati alla transizione energetica verso il potenziamento concreto dei servizi essenziali, delle infrastrutture, della mobilità, del welfare e della qualità della vita nei comuni che ospitano gli impianti.