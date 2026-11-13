Speciale weekend: eventi e sagre nel Cilento e in provincia di Salerno dal 13 al 15 Novembre

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Cosa fare nel weekend dal 13 al 15 Novembre nel Cilento e in provincia di Salerno? Ecco 11 appuntamenti tra sagre, concerti, spettacoli e manifestazioni, da Capaccio Paestum, Cicerale, Vallo della Lucania e Salerno e molti altri comuni.

Per tutto il weekend

Venerdì 13 Novembre

Fabio Mancini a Salerno: incontro su giovani e futuro – teatro augusteo, Salerno (ore 10:00–13:00)

Sabato 14 Novembre

Vallo della Lucania, Premio “Aniello Ferrara”: tutti i premiati 2026 – ospedale di Vallo della Lucania, Vallo della Lucania (ore 09:30–11:30). Ingresso libero

Domenica 15 Novembre

Tutti gli appuntamenti, giorno per giorno, sono nell’agenda degli eventi di InfoCilento. Organizzi un evento? Segnalalo alla redazione.