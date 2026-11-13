Speciale weekend: eventi e sagre nel Cilento e in provincia di Salerno dal 13 al 15 Novembre

Cosa fare nel weekend dal 13 al 15 Novembre nel Cilento e in provincia di Salerno? Ecco 11 appuntamenti tra sagre, concerti, spettacoli e manifestazioni, da Capaccio Paestum, Cicerale, Vallo della Lucania e Salerno e molti altri comuni.
Per tutto il weekend
- Paestum, 120 giovani e donne al Campo Scuola SLP-CISL: il 13 novembre convegno sull’IA con Piantedosi e Del Fante – Hotel Ariston, Capaccio Paestum (fino a sabato 14 Novembre 2026, ore 09:30–18:30)
- Cicerale, al via la 3ª edizione del Premio “Poesia sotto il Vischio” – Cicerale (fino a martedì 29 Dicembre 2026)
- Vallo della Lucania celebra la Traslazione del Sangue di San Pantaleone – Cattedrale di San Pantaleone, Vallo della Lucania (fino a domenica 15 Novembre 2026)
- XXV Giornate Scuola Medica Salernitana: tra premi, giovani e bioetica – Sanza (fino a sabato 14 Novembre 2026, ore 15:30–13:30). Ingresso libero
- Festival di San Martino 2026 a San Marco: tre giorni di sapori e musica – Via Cuono, Castellabate (fino a domenica 15 Novembre 2026, ore 20:00–23:59). Ingresso libero
- Massimiliano Gallo a Salerno: Lettera ad Eduardo a Teatro – Teatro delle Arti, Via Guerino Grimaldi 7, Salerno (fino a domenica 15 Novembre 2026, ore 20:45). 38
- Il Teatro Arbostella ospita la comicità partenopea di Pozioni a Catena – Teatro Arbostella, Salerno (fino a domenica 29 Novembre 2026, ore 19:15–22:30). 15
Venerdì 13 Novembre
- Fabio Mancini a Salerno: incontro su giovani e futuro – teatro augusteo, Salerno (ore 10:00–13:00)
Sabato 14 Novembre
- Vallo della Lucania, Premio “Aniello Ferrara”: tutti i premiati 2026 – ospedale di Vallo della Lucania, Vallo della Lucania (ore 09:30–11:30). Ingresso libero
Domenica 15 Novembre
- Vallo della Lucania, al “San Luca” una giornata di donazione del sangue per San Pantaleone – Ospedale "San Luca", Vallo della Lucania (ore 08:15–12:00)
- Castellabate: un’installazione temporanea in memoria delle vittime della strada – Piazza Santa Lucia, Santa Maria di Castellabate, Castellabate (ore 11:30). Ingresso libero
Tutti gli appuntamenti, giorno per giorno, sono nell’agenda degli eventi di InfoCilento. Organizzi un evento? Segnalalo alla redazione.
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