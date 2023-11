Nasce “Sport e Territorio”: socio fondatore è il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo

La Fondazione “Sport e Territorio” avrà come socio fondatore il Centro Sportivo Meridionale di San Rufo. La Fondazione si occuperà di gestire e promuovere l’intero Centro Sportivo Meridionale costituito da beni ed edifici già oggetto di ristrutturazioni e intervento di completamento delle opere. La nuova Fondazione avrà sede nel municipio di San Pietro al Tanagro, oltre ad occuparsi delle strutture curerà anche la gestione del Museo dello Sport e delle Universiadi , e promuoverà iniziative culturali, sociali e sportive anche con altri enti del comprensorio del Vallo di Diano.

Tra gli obiettivi della nuova fondazione che nasce dalle vecchie radici del Consorzio, anche la promozione dello sport nel Vallo di Diano e in tutta la Regione Campania. Accanto a questo si pensa anche alla valorizzazione e alla promozione turistica territoriale.

La Fondazione è in fase di nascita, manca solo l’assemblea diretta da Massimo Loviso e che ha come direttore generale Enrico Zambrotti che ratificherà la delibera dell’assemblea generale. Nella delibera c’è anche la quantificazione del patrimonio del Centro sportivo meridionale di circa 15milioni di euro. La Fondazione avrà in comodato d’uso gli immobili di proprietà del consorzio il cui presidente è Vittorio Esposito.