Serie C femminile: la Gelbison difende il primato tra le mura amiche

Tornano in campo di domenica i tornei nazionali di Serie C di calcio e di Serie B di futsal che vedono impegnate formazioni del nostro territorio.

Calcio Femminile: Gelbison e Salernitana in casa

Undicesimo turno alle porte per le formazioni della Serie C femminile di calcio, tra queste impegni anche per Gelbison e Salernitana. Le due compagini saranno chiamate di scena entrambe in casa nel torneo nazionale. Per le cilentane di mister Tarabusi, prime con 24 punti, impegno esterno al “Valentino Giordano” di Castelnuovo contro le pugliesi del Nitor Brindisi, quartultime con 7 lunghezze in graduatoria. Le rossoblù proveranno a tenere le distanze in classifica dalle inseguitrici. In contemporanea, alle 14:30 di domenica, sfida interna per la Salernitana di coach De Risi che se la vedrà con le siciliane del Siracusa, penultime in classifica con soli tre punti. Al “Volpe” le granata, a 12 lunghezze e con il turno di riposo già osservato, cercheranno continuità dopo il successo sul Giovanile Rocca.

Futsal: Salernitana Femminile 1970 in trasferta

Sempre domenica, alle 16:00, nel futsal turno esterno per la Salernitana Femminile 1970, impegnata nel girone D di serie B con 7 punti. Le granata faranno visita all’Irpinia, capolista del raggruppamento e attrezzata per il successo finale. Il match clou del girone si terrà proprio al Palazzetto dello Sport di Ariano Irpino con le granata di coach Orrico e capitan Lisanti che proveranno ad accorciare le distanze dalla prima piazza.