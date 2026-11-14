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Allerta meteo Campania domenica 15 novembre: zone a rischio

Scatta l'allerta meteo gialla in Campania dalle 6 di domenica 15 novembre. Verifica le zone a rischio nel Cilento e le norme della Protezione Civile.

Ernesto Rocco
maltempo agropoli
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La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di criticità meteorologica di colore giallo valido su tutto il territorio regionale. Il provvedimento entrerà in vigore a partire dalle ore 6:00 di domani, domenica 15 novembre, e resterà attivo per le successive 24 ore, fino alla mattina di lunedì 16 novembre.

Previsioni e tempistiche dei fenomeni

Le perturbazioni interesseranno l’intera regione con precipitazioni sparse, che assumeranno localmente carattere di rovescio o temporale di moderata intensità. Secondo i modelli previsionali del Centro Funzionale, la fase più acuta del maltempo si concentrerà nella parte centrale della giornata di domenica, richiedendo particolare attenzione negli spostamenti lungo le arterie principali e secondarie del territorio salernitano.

Le aree monitorate e il rischio idraulico nel Cilento

Oltre al quadro generale di criticità idrogeologica localizzata esteso a tutta la Campania, il bollettino regionale segnala un rischio idraulico localizzato per specifici settori territoriali già provati dalla saturazione dei terreni. Tra le aree sotto stretta osservazione rientrano direttamente diversi comprensori della provincia di Salerno:

  • Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini.
  • Zona 5: Tusciano e Alto Sele.
  • Zona 6: Piana del Sele e Alto Cilento.

In questi territori, la capacità di assorbimento dei suoli risulta ridotta, aumentando la probabilità di criticità legate al deflusso delle acque superficiali e alla tenuta del reticolo idrografico minore.

Gli scenari al suolo e le criticità attese

L’impatto delle piogge sul territorio potrebbe generare diverse problematiche operative per la viabilità e la sicurezza pubblica. Nello specifico, i tecnici della Protezione Civile invitano a prestare attenzione ai seguenti fenomeni:

  • Allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno.
  • Ruscellamento superficiale con scorrimento delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche.
  • Innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali.
  • Occasionali fenomeni franosi e caduta massi legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, anche in assenza di precipitazioni intense.

Le raccomandazioni ai Comuni e ai cittadini

La Sala Operativa Regionale ha invitato i sindaci e gli enti competenti ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a predisporre tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile per prevenire e mitigare i disagi. Si raccomanda il monitoraggio costante del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni meteorologiche.

Ai cittadini si consiglia di limitare gli spostamenti non necessari nelle ore di maggiore intensità dei temporali, evitare di sostare in prossimità di sottopassi, argini di fiumi o versanti scoscesi e tenersi aggiornati esclusivamente attraverso i canali ufficiali dei propri Comuni di residenza.

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