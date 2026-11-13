Agricoltura Campania: al via due nuovi servizi digitali

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L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania compie un nuovo passo verso la sburocratizzazione del settore primario, mettendo a disposizione di aziende, professionisti e amministrazioni locali due nuovi sportelli telematici. Le piattaforme sono già operative all’interno della sezione “Servizi Digitali” del portale istituzionale dell’assessorato e puntano a snellire iter storici per il comparto agroalimentare e la gestione fondiaria, temi particolarmente sentiti nelle aree interne e rurali della provincia di Salerno.

Come funzionano le due nuove piattaforme regionali

L’attivazione dei nuovi canali telematici risponde all’esigenza di ridurre i tempi di attesa e garantire maggiore tracciabilità nelle comunicazioni tra gli utenti e gli uffici regionali. Accedendo al sito ufficiale dell’Assessorato all’Agricoltura, gli interessati possono ora gestire autonomamente due ambiti distinti.

Il primo strumento è dedicato alle imprese del settore che intendono promuovere le proprie eccellenze fuori dai confini nazionali. Attraverso una procedura guidata online, le aziende possono presentare direttamente la propria candidatura per partecipare alle fiere e alle manifestazioni internazionali patrocinate dalla Regione Campania. Il sistema digitale non solo semplifica l’invio delle domande, ma supporta gli uffici regionali nella fase istruttoria e permette agli imprenditori di monitorare in modo trasparente gli esiti delle selezioni.

Gestione online delle pratiche per gli usi civici

Il secondo servizio riguarda un tema cruciale per la compravendita, la pianificazione e la gestione dei terreni nel Cilento, nel Vallo di Diano e in tutto il territorio salernitano: gli usi civici. La piattaforma consente a cittadini, imprese, tecnici professionisti ed enti comunali di inoltrare per via telematica le richieste di certificazione o le comunicazioni relative alla presenza di eventuali gravami da uso civico sui fondi agricoli, eliminando la necessità di passaggi cartacei.

L’obiettivo dell’Assessorato: meno adempimenti per il territorio

La digitalizzazione di questi processi rientra in una strategia più ampia volta a modernizzare la macchina amministrativa regionale, rendendola più reattiva rispetto alle necessità produttive dei territori.

“L’obiettivo è semplificare il rapporto tra amministrazione e utenti, facendo degli strumenti digitali un canale diretto di comunicazione e accesso ai servizi. Un cambiamento che punta a ridurre gli adempimenti, valorizzare le informazioni già disponibili e rendere gli uffici sempre più efficienti e capaci di rispondere alle esigenze del territorio”, ha dichiarato l’assessora all’Agricoltura Maria Carmela Serluca.

Il piano complessivo di innovazione nell’agricoltura campana

L’attivazione dei portali per fiere e usi civici si inserisce in un ecosistema di riforme tecnologiche già avviate dall’Assessorato. Il programma è frutto di una governance condivisa tra la Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e l’Ufficio Speciale per l’Amministrazione Digitale, in linea con il piano regionale di transizione tecnologica.

Tra gli interventi già operativi o in fase di consolidamento figurano: