Piantedosi a Paestum: cyber, Polizia Postale e piccoli comuni

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La sicurezza digitale delle infrastrutture critiche, la responsabilità delle grandi piattaforme tecnologiche e la tutela dei servizi nei comuni delle aree interne. Sono stati questi i cardini dell’intervento del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ospite oggi — venerdì 13 novembre — all’Hotel Ariston di Capaccio Paestum in occasione del convegno nazionale sull’Intelligenza Artificiale promosso dal Campo Scuola Nazionale SLP-CISL (Sindacato Lavoratori Poste).

Davanti a una platea composta da centinaia di giovani e donne provenienti da tutta Italia per il percorso di formazione sindacale guidato dal segretario generale Raffaele Roscigno, il titolare del Viminale ha risposto alle domande del giornalista e conduttore televisivo Gianluigi Paragone, tracciando un bilancio lucido sull’attuale esposizione dell’Italia alle minacce informatiche e sulle strategie messe in campo dal Governo.

Cybersicurezza e difesa delle reti: lo stato dell’arte in Italia

Alla domanda sul livello di protezione delle reti nazionali, Piantedosi ha voluto trasmettere un messaggio rassicurante, supportato dai recenti riscontri operativi. Per illustrare la tenuta del sistema italiano, il Ministro ha citato un recente attacco informatico su scala europea che ha preso di mira i sistemi di refrigerazione commerciale: mentre in altri Paesi, come la Francia, le conseguenze sono state ingenti, l’Italia ha registrato danni minimi, circoscritti al malfunzionamento di circa trenta frigoriferi in altrettanti punti vendita.

Secondo il titolare del Viminale, questo risultato non è frutto del caso, ma della tempestiva attività di allerta dell’intelligence e della stretta cooperazione internazionale tra le agenzie cyber. Il costante scambio informativo tra le autorità di sicurezza ha infatti consentito ai gestori delle infrastrutture nazionali di attivare immediatamente le contromisure necessarie, dimostrando un elevato grado di resilienza.

Più risorse e 300 nuovi ispettori per la Polizia Postale

Sul fronte degli investimenti nel comparto sicurezza e difesa, Piantedosi ha ribadito la volontà dell’Esecutivo di non porre tetti limitanti di fronte alle sfide imposte dalla rapida evoluzione tecnologica. Tra le misure operative annunciate sul palco cilentano figurano:

Nuove assunzioni mirate: l’ingresso a breve di 300 ispettori informatici , poliziotti altamente specializzati destinati a potenziare l’organico e l’efficacia investigativa della Polizia Postale.

l’ingresso a breve di , poliziotti altamente specializzati destinati a potenziare l’organico e l’efficacia investigativa della Polizia Postale. Strategia nazionale: il consolidamento degli interventi previsti nell’ambito della Strategia Nazionale per la Cybersicurezza per mantenere l’apparato dello Stato al passo con i tempi.

Il Ministro ha inoltre tracciato una netta distinzione tecnica tra i veri e propri attacchi cyber e il semplice impiego di strumenti digitali per diffondere falsi allarmi o rivendicazioni via posta elettronica. Si tratta di episodi all’ordine del giorno, gestiti secondo protocolli consolidati, che rappresentano la trasposizione moderna di quello che un tempo era il tradizionale “allarme bomba”.

Big Tech, intelligenza artificiale e gestione dell’ordine pubblico

Sollecitato sul potere delle grandi multinazionali del web — detentrici delle chiavi di accesso alle infrastrutture digitali — e sul confronto con modelli statalisti come quello cinese, Piantedosi ha rivendicato l’identità democratica del Paese. In un sistema occidentale basato sul libero mercato, lo Stato non può né deve assumere il controllo diretto delle aziende private; la competitività va piuttosto costruita rafforzando la sinergia tra imprese di settore, università, centri di ricerca e istituzioni.

L’obiettivo del Governo, ha spiegato il Ministro, è accompagnare lo sviluppo di tecnologie di frontiera — come l’intelligenza artificiale applicata alla robotica — affinché diventino un’opportunità concreta di crescita sia per il tessuto produttivo sia per i cittadini che le utilizzano.

La responsabilizzazione dei provider nella prevenzione dei disordini

Un passaggio particolarmente rilevante dell’intervista ha riguardato l’uso delle piattaforme digitali durante le manifestazioni di piazza, con un riferimento specifico agli episodi avvenuti lo scorso 17 ottobre. Piantedosi ha chiarito che la linea del Viminale non punta al controllo o alla limitazione della libertà di pensiero, bensì a una crescente responsabilizzazione dei provider.

La collaborazione già avviata tra i grandi player della rete e le forze di polizia — finalizzata alla rimozione tempestiva di contenuti illeciti e al tracciamento delle condotte che costituiscono reato — si è dimostrata fondamentale:

ha permesso di mandare avanti con efficacia l’attività d’indagine sui fatti del 17 ottobre;

ha consentito all’intelligence di acquisire elementi utili a prevenire il ripetersi di nuovi disordini nei fine settimana successivi.

Sebbene i margini di miglioramento restino ampi, il rafforzamento delle relazioni internazionali e del dialogo istituzionale con le piattaforme rappresenta la strada maestra per arginare tutto ciò che esce dal perimetro della legalità.

Aree interne e piccoli comuni: l’alleanza strategica con Poste Italiane

In chiusura del suo intervento, parlando in un territorio come quello cilentano caratterizzato da numerosi comuni collinari e montani, Piantedosi ha rivolto un’attenzione speciale alle aree interne, realtà che hanno fatto la storia dell’Italia e che oggi rischiano di soffrire l’impatto di un mondo sempre più fluido, immateriale e difficile da presidiare.

In questo contesto, il Ministro ha elogiato il ruolo di Poste Italiane nella valorizzazione dei piccoli centri. Garantire presidi fisici e servizi essenziali direttamente sul territorio — come la possibilità di richiedere e ottenere un documento fondamentale come il passaporto negli uffici postali — significa creare le condizioni affinché i giovani scelgano di restare nei propri paesi d’origine. Il Ministero dell’Interno, ha assicurato Piantedosi, ha contribuito con convinzione a questa rete di prossimità ed è pronto a estendere ulteriormente i servizi al cittadino in sinergia con l’azienda.