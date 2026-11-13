Falsi allarmi bomba a scuola: la gestione del dirigente dell’IC Vairo di Agropoli, Bruno Bonfrisco

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Quarantotto ore di tensione per quasi ottomila scuole italiane, colpite tra l’11 e il 12 novembre da una raffica di e-mail minatorie firmate dal fantomatico “Mikhail Andropov”. Sebbene i controlli delle forze dell’ordine abbiano escluso ogni pericolo reale — spingendo il Governo a sconsigliare gli sgomberi automatici in caso di mail bombing —, l’episodio ha messo a dura prova la tenuta organizzativa degli istituti scolastici.

A fare il punto sui protocolli di sicurezza e sulle criticità operative è il Prof. Bruno Bonfrisco, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Gino Rossi Vairo” di Agropoli.

La gestione della minaccia tra sicurezza e pubblico servizio

Di fronte a un messaggio seriale e privo di riferimenti specifici al singolo plesso, la scelta tra lo sgombero dell’edificio e l’attesa delle verifiche non viene mai affidata all’improvvisazione. La decisione si basa su un’attenta analisi del testo e sulle indicazioni immediate della pubblica sicurezza, fondamentali per distinguere un attacco informatico su scala nazionale da un pericolo concreto e circoscritto.

Sui Dirigenti Scolastici grava infatti la posizione di garanzia verso centinaia di minori. Decidere in pochi minuti significa bilanciare l’imperativo assoluto della tutela fisica con il rischio di interrompere un servizio pubblico essenziale, evitando al contempo inutili disagi logistici alle famiglie.

Il ruolo delle istituzioni locali e della Protezione Civile

In questo scenario, la tempestività delle comunicazioni con i Carabinieri, la Questura, l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Amministrazione comunale si conferma l’elemento decisivo.

Particolarmente strategico è il raccordo diretto con il Sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, in qualità di massima autorità locale di Protezione Civile e rappresentante dell’ente proprietario degli edifici scolastici. La collaborazione con il primo cittadino si rivela essenziale per gestire la logistica esterna, la viabilità e la corretta informazione alla cittadinanza, prevenendo fenomeni di panico ingiustificato.

Rigore logistico e prevenzione dell’assuefazione al rischio

Per scongiurare il rischio che il ripetersi di false allerte abbassi la guardia durante un’eventuale emergenza reale, la scuola punta sul massimo rigore logistico. L’istituto monitora costantemente le vie di fuga e gestisce ogni eventuale uscita dall’edificio con la stessa compostezza e serietà che caratterizzano le prove di evacuazione ordinarie.

Atteso un protocollo unico nazionale dopo il tavolo a Palazzo Chigi

A seguito del tavolo tecnico convocato a Palazzo Chigi, si attende ora la definizione di un protocollo unico e l’attivazione di un canale di allerta centralizzato. Lo strumento permetterà di avvisare le scuole in tempo reale in presenza di un attacco informatico massivo, sollevando i dirigenti dalla responsabilità di dover decidere in isolamento.

Nel frattempo, ad Agropoli come nel resto d’Italia, le attività didattiche proseguono regolarmente e gli istituti restano aperti e operativi.