Ascea Marina: inaugurato il “Centro servizi avanzati per la Pesca” del GAL

Nella giornata di ieri, giovedì 12 novembre 2026, è stato ufficialmente inaugurato il Centro Servizi Avanzati per la Pesca, una struttura strategica promossa dal GAL Pesca Magna Graecia pensata per rispondere alle esigenze operative, amministrative e di sviluppo delle marinerie del comprensorio cilentano.
L’evento ha raccolto l’adesione di autorità istituzionali, rappresentanti del settore marittimo e cittadini, uniti nell’intento di rafforzare un comparto cardine dell’economia costiera salernitana.
Le istituzioni fanno rete per la tutela del comparto ittico
La cerimonia di apertura ha visto la presenza dei rappresentanti dei principali Comuni del territorio, a conferma della sinergia istituzionale messa in campo per la realizzazione dell’opera. Tra gli interventi istituzionali:
- Stefano Sansone, Sindaco di Ascea e Presidente della Comunità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni;
- Roberto Antonio Mutalipassi, Sindaco di Agropoli;
- Marco Rizzo, Sindaco di Castellabate e Presidente del GAL Pesca Magna Graecia;
- Salvatore Scafuri, Presidente di Confcooperative Campania.
La centralità della nuova infrastruttura è stata sottolineata dal Sindaco di Ascea, Stefano Sansone:
“È un’occasione per il nostro territorio di rappresentare la sua capacità di fare rete e di essere un riferimento per questo settore. Nel piano regionale abbiamo proposto l’inserimento della darsena all’interno del Piano porti ed era giusto prestare attenzione ai pescatori che sono i veri custodi del mare. Grazie a loro e grazie allo sviluppo di questo segmento tuteleremo ancor di più il territorio e creeremo occasioni di lavoro anche per i giovani.”
Sulla valenza geografica e funzionale dell’infrastruttura è intervenuto anche Marco Rizzo, Sindaco di Castellabate e Presidente del GAL Pesca Magna Graecia:
“Ascea rappresenta il baricentro geografico ed economico della nostra costa. Con l’apertura di questo Centro concretizziamo la vera mission del GAL Pesca Magna Graecia, ovvero creare servizi di prossimità per i pescatori, valorizzare le produzioni locali e sostenere l’economia del mare.”
Dibattito operativo: finanziamenti europei, sostenibilità e Piano Porti
I lavori sono proseguiti con un approfondimento tecnico dedicato alle prospettive di crescita del comparto ittico regionale. Sono intervenuti:
- Luca Cerretani, Direttore del GAL Pesca Magna Graecia;
- Carmine Petolicchio, Amministratore Unico di Maqer Job;
- Luca Cascone, Consigliere Regionale della Campania.
Le conclusioni dei lavori sono state tracciate da Francesco Picarone, Vicepresidente della Commissione Pesca Consiliare Permanente della Regione Campania, il quale ha ribadito l’impegno dell’ente regionale nel programmare investimenti continui dedicati alle infrastrutture marittime di supporto.
I servizi del nuovo presidio di Ascea Marina
L’offerta operativa del nuovo presidio è stata illustrata nel dettaglio dal Direttore del GAL, Luca Cerretani. La struttura nasce per erogare supporto continuo agli operatori della pesca attraverso tre direttrici principali:
- Assistenza tecnica per i fondi europei: affiancamento costante ai pescatori nell’accesso ai bandi di finanziamento UE per l’ammodernamento delle attrezzature e delle imbarcazioni.
- Sostenibilità ed efficienza delle flotte: incentivi alla transizione verso modelli di pesca a ridotto impatto ambientale e maggior efficienza energetica.
- Commercializzazione e filiera corta: sviluppo di strategie di marketing territoriale e supporto alla vendita diretta del pescato per aumentare il valore aggiunto delle produzioni locali.
L’attivazione del Centro Servizi Avanzati si candida a diventare una leva per la crescita economica del Cilento costiero, unendo la protezione dell’ecosistema marino al ricambio generazionale all’interno del settore ittico.
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