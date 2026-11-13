Ascea Marina: inaugurato il “Centro servizi avanzati per la Pesca” del GAL

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Nella giornata di ieri, giovedì 12 novembre 2026, è stato ufficialmente inaugurato il Centro Servizi Avanzati per la Pesca, una struttura strategica promossa dal GAL Pesca Magna Graecia pensata per rispondere alle esigenze operative, amministrative e di sviluppo delle marinerie del comprensorio cilentano.

L’evento ha raccolto l’adesione di autorità istituzionali, rappresentanti del settore marittimo e cittadini, uniti nell’intento di rafforzare un comparto cardine dell’economia costiera salernitana.

La cerimonia di apertura ha visto la presenza dei rappresentanti dei principali Comuni del territorio, a conferma della sinergia istituzionale messa in campo per la realizzazione dell’opera. Tra gli interventi istituzionali:

La centralità della nuova infrastruttura è stata sottolineata dal Sindaco di Ascea, Stefano Sansone:

“È un’occasione per il nostro territorio di rappresentare la sua capacità di fare rete e di essere un riferimento per questo settore. Nel piano regionale abbiamo proposto l’inserimento della darsena all’interno del Piano porti ed era giusto prestare attenzione ai pescatori che sono i veri custodi del mare. Grazie a loro e grazie allo sviluppo di questo segmento tuteleremo ancor di più il territorio e creeremo occasioni di lavoro anche per i giovani.”