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Regali di Natale a km zero: i prodotti tipici del Cilento da mettere sotto l’albero

Olio, fichi bianchi, alici di menaica, vini e formaggi: i prodotti DOP, IGP e i Presìdi Slow Food del Cilento da regalare a Natale e come comporre un cesto.

Luisa Monaco
Riciclare regali di Natale
2 min di lettura

Un regalo che racconta il territorio vale più di un oggetto qualunque. Il Cilento e la provincia di Salerno hanno una lunga lista di prodotti con denominazione d’origine o tutelati come Presìdi Slow Food: comprarli dai produttori significa sostenere l’economia locale e regalare qualcosa di autentico.

Le eccellenze con denominazione

Olio Cilento DOP e Colline Salernitane DOP

L’olio nuovo è il regalo di stagione per eccellenza. Una latta o una bottiglia scura dal frantoio di fiducia è sempre gradita.

Fico bianco del Cilento DOP

Essiccati, farciti con noci o mandorle, ricoperti di cioccolato o infilati negli spiedini di canna: sono un classico delle feste.

Mozzarella di bufala campana DOP

Dalla Piana del Sele. Perfetta per un pranzo delle feste, meno adatta da spedire lontano: va consumata fresca.

Marrone di Roccadaspide IGP

Fresco, secco o trasformato in confetture e marron glacé artigianali.

I vini

Il territorio conta denominazioni come Cilento DOC e Castel San Lorenzo DOC. Una selezione di cantine locali è un regalo sicuro.

I Presìdi Slow Food

  • Alici di menaica di Marina di Pisciotta, pescate con l’antica rete e conservate sotto sale;
  • Cacioricotta del Cilento, formaggio di capra dalla lavorazione particolare;
  • Soppressata di Gioi, con il caratteristico lardello al centro.

Sono produzioni piccole: conviene ordinarle per tempo.

Come comporre un cesto

  • scegli un filo conduttore: “colazione cilentana”, “aperitivo”, “dispensa delle feste”;
  • alterna un prodotto principe (olio, vino) e due o tre complementi;
  • aggiungi un biglietto che racconta l’origine dei prodotti: è il dettaglio che fa la differenza;
  • usa contenitori riutilizzabili: cassette di legno, cesti di vimini, sacchi di juta.

Spedire i prodotti fuori regione

  • i prodotti freschi (mozzarella, formaggi molli) viaggiano solo con spedizione refrigerata e tempi brevi;
  • olio, vino e conserve vanno imballati con cura;
  • molti produttori spediscono direttamente: chiedi tempi e ultima data utile per la consegna prima di Natale.

Come riconoscere il prodotto vero

Per i prodotti DOP e IGP controlla in etichetta il nome della denominazione e il logo europeo. Per i Presìdi, il marchio Slow Food dedicato. Nel dubbio, compra direttamente dal produttore o in negozi di fiducia.

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