Regali di Natale a km zero: i prodotti tipici del Cilento da mettere sotto l’albero

Un regalo che racconta il territorio vale più di un oggetto qualunque. Il Cilento e la provincia di Salerno hanno una lunga lista di prodotti con denominazione d’origine o tutelati come Presìdi Slow Food: comprarli dai produttori significa sostenere l’economia locale e regalare qualcosa di autentico.
Le eccellenze con denominazione
Olio Cilento DOP e Colline Salernitane DOP
L’olio nuovo è il regalo di stagione per eccellenza. Una latta o una bottiglia scura dal frantoio di fiducia è sempre gradita.
Fico bianco del Cilento DOP
Essiccati, farciti con noci o mandorle, ricoperti di cioccolato o infilati negli spiedini di canna: sono un classico delle feste.
Mozzarella di bufala campana DOP
Dalla Piana del Sele. Perfetta per un pranzo delle feste, meno adatta da spedire lontano: va consumata fresca.
Marrone di Roccadaspide IGP
Fresco, secco o trasformato in confetture e marron glacé artigianali.
I vini
Il territorio conta denominazioni come Cilento DOC e Castel San Lorenzo DOC. Una selezione di cantine locali è un regalo sicuro.
I Presìdi Slow Food
- Alici di menaica di Marina di Pisciotta, pescate con l’antica rete e conservate sotto sale;
- Cacioricotta del Cilento, formaggio di capra dalla lavorazione particolare;
- Soppressata di Gioi, con il caratteristico lardello al centro.
Sono produzioni piccole: conviene ordinarle per tempo.
Come comporre un cesto
- scegli un filo conduttore: “colazione cilentana”, “aperitivo”, “dispensa delle feste”;
- alterna un prodotto principe (olio, vino) e due o tre complementi;
- aggiungi un biglietto che racconta l’origine dei prodotti: è il dettaglio che fa la differenza;
- usa contenitori riutilizzabili: cassette di legno, cesti di vimini, sacchi di juta.
Spedire i prodotti fuori regione
- i prodotti freschi (mozzarella, formaggi molli) viaggiano solo con spedizione refrigerata e tempi brevi;
- olio, vino e conserve vanno imballati con cura;
- molti produttori spediscono direttamente: chiedi tempi e ultima data utile per la consegna prima di Natale.
Come riconoscere il prodotto vero
Per i prodotti DOP e IGP controlla in etichetta il nome della denominazione e il logo europeo. Per i Presìdi, il marchio Slow Food dedicato. Nel dubbio, compra direttamente dal produttore o in negozi di fiducia.
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