Laurino: ecco la stagione teatrale 2026/2027, l’invito del sindaco: «partecipate numerosi agli eventi»

Torna a illuminarsi il palcoscenico del Teatro Comunale di Laurino per la stagione teatrale 2026/2027. A illustrare i dettagli del nuovo cartellone è stato il sindaco Francesco Gregorio, intervenuto come ospite durante la trasmissione Anteprima News.
Nel corso dell’intervista, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza strategica di un’offerta culturale di alta qualità per i borghi dell’entroterra cilentano. Il Teatro Comunale — autentico gioiello architettonico del Settecento caratterizzato da 188 posti suddivisi tra platea e galleria — si conferma così il cuore pulsante della vita sociale del paese e un volano fondamentale per il turismo culturale, in piena continuità con il percorso di valorizzazione territoriale avviato negli anni precedenti.
Il programma della stagione teatrale 2026/2027 a Laurino
Durante il suo intervento ad Anteprima News, il sindaco Gregorio ha ripercorso le tappe della programmazione invernale, pensata per abbracciare diverse fasce di pubblico e spaziare dalla musica al cabaret nazionale, fino al teatro dialettale.
Tutti gli spettacoli in rassegna avranno inizio alle ore 18:30. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:
- Domenica 20 dicembre 2026: Inaugurazione natalizia con l’Associazione Music Sound in “Un Natale Così” (ingresso gratuito).
- Mercoledì 30 dicembre 2026: Il grande cabaret nazionale arriva nel Cilento con Gene Gnocchi nello spettacolo “Sconcerto Rock” (ingresso 20 euro).
- Martedì 5 gennaio 2027: Spazio alle sonorità internazionali con il concerto di Sacha Thomas & Gospel Italian Singers (ingresso 20 euro).
- Sabato 23 gennaio 2027: Serata all’insegna della tradizione e della comicità con la compagnia I Pappici di Salerno nella commedia “Ce Penza Mammà” (ingresso 5 euro).
- Domenica 7 febbraio 2027: Chiusura della rassegna affidata ad Antonio Grimaldi con lo spettacolo “Le Mura di Gerico” (ingresso 5 euro).
Cultura e promozione territoriale nel Cilento
A conclusione del suo intervento televisivo, il sindaco Francesco Gregorio ha rinnovato l’invito alla comunità locale e ai visitatori di tutta la provincia a partecipare numerosi agli eventi in palinsesto. L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare ogni appuntamento teatrale in un’occasione speciale per scoprire il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del borgo di Laurino.
Per maggiori informazioni su abbonamenti, biglietti e prenotazioni è possibile consultare i canali ufficiali dell’Amministrazione Comunale di Laurino.
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