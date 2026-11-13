Laurino: ecco la stagione teatrale 2026/2027, l’invito del sindaco: «partecipate numerosi agli eventi»

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Torna a illuminarsi il palcoscenico del Teatro Comunale di Laurino per la stagione teatrale 2026/2027. A illustrare i dettagli del nuovo cartellone è stato il sindaco Francesco Gregorio, intervenuto come ospite durante la trasmissione Anteprima News.

Nel corso dell’intervista, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza strategica di un’offerta culturale di alta qualità per i borghi dell’entroterra cilentano. Il Teatro Comunale — autentico gioiello architettonico del Settecento caratterizzato da 188 posti suddivisi tra platea e galleria — si conferma così il cuore pulsante della vita sociale del paese e un volano fondamentale per il turismo culturale, in piena continuità con il percorso di valorizzazione territoriale avviato negli anni precedenti.

Il programma della stagione teatrale 2026/2027 a Laurino

Durante il suo intervento ad Anteprima News, il sindaco Gregorio ha ripercorso le tappe della programmazione invernale, pensata per abbracciare diverse fasce di pubblico e spaziare dalla musica al cabaret nazionale, fino al teatro dialettale.

Tutti gli spettacoli in rassegna avranno inizio alle ore 18:30. Di seguito il calendario completo degli appuntamenti:

Domenica 20 dicembre 2026: Inaugurazione natalizia con l’Associazione Music Sound in “Un Natale Così” (ingresso gratuito).

Inaugurazione natalizia con l’Associazione Music Sound in “Un Natale Così” (ingresso gratuito). Mercoledì 30 dicembre 2026: Il grande cabaret nazionale arriva nel Cilento con Gene Gnocchi nello spettacolo “Sconcerto Rock” (ingresso 20 euro).

Il grande cabaret nazionale arriva nel Cilento con nello spettacolo “Sconcerto Rock” (ingresso 20 euro). Martedì 5 gennaio 2027: Spazio alle sonorità internazionali con il concerto di Sacha Thomas & Gospel Italian Singers (ingresso 20 euro).

Spazio alle sonorità internazionali con il concerto di (ingresso 20 euro). Sabato 23 gennaio 2027: Serata all’insegna della tradizione e della comicità con la compagnia I Pappici di Salerno nella commedia “Ce Penza Mammà” (ingresso 5 euro).

Serata all’insegna della tradizione e della comicità con la compagnia I Pappici di Salerno nella commedia “Ce Penza Mammà” (ingresso 5 euro). Domenica 7 febbraio 2027: Chiusura della rassegna affidata ad Antonio Grimaldi con lo spettacolo “Le Mura di Gerico” (ingresso 5 euro).

Cultura e promozione territoriale nel Cilento

A conclusione del suo intervento televisivo, il sindaco Francesco Gregorio ha rinnovato l’invito alla comunità locale e ai visitatori di tutta la provincia a partecipare numerosi agli eventi in palinsesto. L’obiettivo dell’amministrazione è trasformare ogni appuntamento teatrale in un’occasione speciale per scoprire il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del borgo di Laurino.

Per maggiori informazioni su abbonamenti, biglietti e prenotazioni è possibile consultare i canali ufficiali dell’Amministrazione Comunale di Laurino.