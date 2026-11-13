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“Cilento Quiz Show Junior”: il primo quiz game dedicato ai bambini. Prima puntata

"Cilento Quiz Show Junior" va in onda ogni venerdì alle ore 16:30 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e in diretta sulla pagina ufficiale Facebook di InfoCilento

Redazione Infocilento
"Cilento Quiz Show Junior": il primo quiz game dedicato ai bambini. Prima puntata
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Primo appuntamento con “Cilento Quiz Show Junior“, il primo quiz game dedicato ai bambini in onda ogni venerdì alle 16:30 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e sulla pagina ufficiale Facebook di InfoCilento.

L’iniziativa nasce per coinvolgere i giovanissimi del territorio cilentano in un contesto educativo e ludico, permettendo loro di mettersi alla prova con domande sul Cilento e sfide di abilità. Il programma punta ad abbinare l’apprendimento delle tradizioni e della storia locale all’intrattenimento puro. Nella prima puntata i protagonisti sono stati bambini della scuola primaria.

Le iscrizioni per partecipare alle registrazioni delle successive puntate sono aperte a tutte le famiglie del Cilento e della provincia di Salerno. Per inviare la candidatura dei propri figli è sufficiente scrivere un’e-mail all’indirizzo dedicato: cilentoquizshow@gmail.com

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