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Panchine viola a Polla: quattro installazioni nelle scuole

Quattro nuove panchine viola nelle scuole di Polla per educare al rispetto e all'ascolto. Scopri tutti i dettagli del progetto sul territorio.

Filippo Di Pasquale
Panchine viola a Polla: quattro installazioni nelle scuole
2 min di letturaCommenta

Quattro panchine viola sono state installate nei plessi scolastici di Polla, nel Vallo di Diano, con l’obiettivo di promuovere il rispetto reciproco, l’ascolto e la gentilezza nelle relazioni quotidiane tra bambini e ragazzi. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’amministrazione comunale, attraverso l’assessorato alla Scuola, e l’istituzione scolastica locale, coinvolgendo attivamente l’intera popolazione studentesca del territorio, dalla scuola dell’infanzia fino agli istituti superiori.

Un progetto educativo condiviso tra Comune e scuole

Le installazioni non rappresentano un semplice elemento di arredo urbano, ma il punto di arrivo di un percorso formativo strutturato. Gli studenti hanno partecipato in prima persona alla preparazione dell’evento attraverso diverse attività didattiche ed espressive:

  • Realizzazione di decorazioni e cartelloni tematici
  • Letture condivise incentrate sull’accoglienza e sull’attenzione verso il prossimo
  • Momenti recitati pensati per stimolare la riflessione sulle dinamiche relazionali

Alla buona riuscita del percorso hanno contribuito in modo determinante la dirigente scolastica Daniela Natalino e il corpo docente, che hanno affiancato gli alunni in ogni fase operativa. Le panchine resteranno stabilmente all’interno dei rispettivi plessi come presidio permanente di questo impegno educativo condiviso.

Il legame con l’iniziativa nazionale “Costruiamo Gentilezza”

Ogni installazione riporta una frase specifica pensata per invitare alla riflessione: “Siedi qui e abbi cura di un gesto gentile”. L’azione messa in campo nel comune salernitano si inserisce ufficialmente all’interno del progetto nazionale “Costruiamo Gentilezza”, una rete che mira a diffondere buone pratiche relazionali partendo proprio dalle nuove generazioni.

Per rendere queste postazioni ancora più interattive e connesse con il resto del Paese, sulle targhette applicate alle panchine è stato inserito un QR code. Scansionando il codice con uno smartphone, studenti, docenti e visitatori possono accedere direttamente alle informazioni dettagliate sull’iniziativa e consultare le esperienze già realizzate da altre comunità italiane aderenti alla rete.

Le dichiarazioni del sindaco Massimo Loviso

L’importanza del raccordo istituzionale per la crescita civica dei giovani è stata ribadita dal primo cittadino di Polla, Massimo Loviso, che ha sottolineato il valore concreto dell’operazione:

“Con questa iniziativa vogliamo trasmettere ai più giovani il valore della gentilezza come pratica quotidiana, fatta di rispetto, ascolto e attenzione verso gli altri. La collaborazione tra Comune e scuola è fondamentale per costruire una comunità più consapevole e inclusiva”.

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