Attualità

Salerno, oltre cento giovani medici pronunciano il Giuramento d’Ippocrate

All'Università di Salerno il Giuramento d'Ippocrate per oltre cento nuovi medici. Premiata Medici Senza Frontiere alle Giornate della Scuola Medica Salernitana

Erminio Cioffi
1 min di letturaCommenta

Oltre cento giovani medici e odontoiatri hanno pronunciato il Giuramento d’Ippocrate, entrando ufficialmente nella professione medica. Un momento solenne ed emozionante che si è svolto venerdì 13 novembre nell’aula Buonocore dell’Università degli Studi di Salerno, nell’ambito della XXV edizione delle Giornate della Scuola Medica Salernitana.

I Premi internazionali della Scuola Medica Salernitana

La cerimonia ha rappresentato il momento conclusivo del primo appuntamento della manifestazione, durante il quale sono stati assegnati anche i Premi internazionali Scuola Medica Salernitana. Il riconoscimento di “Medico dell’anno” è andato a Medici Senza Frontiere, premiata per il suo straordinario impegno umanitario e sanitario, con il premio ritirato dalla dottoressa Gilda Vittoria Trebini.

L’intervento del presidente dell’Ordine dei Medici Giovanni D’Angelo

Ai giovani professionisti si è rivolto il presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, Giovanni D’Angelo, richiamando il valore umano della professione: “Prima di curare il corpo dobbiamo curare la persona nella sua interezza. Non esiste il malato, esiste la persona malata: è il primo grande insegnamento che viene dalla Scuola Medica Salernitana“.

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