Salerno, oltre cento giovani medici pronunciano il Giuramento d’Ippocrate

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Oltre cento giovani medici e odontoiatri hanno pronunciato il Giuramento d’Ippocrate, entrando ufficialmente nella professione medica. Un momento solenne ed emozionante che si è svolto venerdì 13 novembre nell’aula Buonocore dell’Università degli Studi di Salerno, nell’ambito della XXV edizione delle Giornate della Scuola Medica Salernitana.

I Premi internazionali della Scuola Medica Salernitana

La cerimonia ha rappresentato il momento conclusivo del primo appuntamento della manifestazione, durante il quale sono stati assegnati anche i Premi internazionali Scuola Medica Salernitana. Il riconoscimento di “Medico dell’anno” è andato a Medici Senza Frontiere, premiata per il suo straordinario impegno umanitario e sanitario, con il premio ritirato dalla dottoressa Gilda Vittoria Trebini.

L’intervento del presidente dell’Ordine dei Medici Giovanni D’Angelo

Ai giovani professionisti si è rivolto il presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, Giovanni D’Angelo, richiamando il valore umano della professione: “Prima di curare il corpo dobbiamo curare la persona nella sua interezza. Non esiste il malato, esiste la persona malata: è il primo grande insegnamento che viene dalla Scuola Medica Salernitana“.