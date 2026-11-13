Alburni

Comunità Montana Alburni: 280mila euro per la viabilità

Approvati due progetti esecutivi della Comunità Montana Alburni per la sicurezza stradale e boschiva. Scopri i dettagli dei lavori sul territorio

Alessandra Pazzanese
Comunità Montana, sede di Controne
3 min di lettura

La Comunità Montana Alburni accelera sul fronte delle infrastrutture rurali e della prevenzione ambientale. Attraverso le deliberazioni di Giunta n. 74 e n. 75 del 9 novembre 2026, l’ente ha approvato e trasmesso alla Regione Campania due progetti esecutivi per un valore complessivo di 280mila euro, finanziati tramite le risorse FOSMIT 2022/2023 (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane).

L’obiettivo è intervenire tempestivamente sulla rete viaria interna per garantire collegamenti più sicuri ai residenti, agli operatori agricoli e ai mezzi di soccorso.

Gli interventi previsti sul territorio

Le risorse stanziate andranno a coprire due opere mirate, considerate strategiche per la tenuta idrogeologica e la fruibilità dell’intero comprensorio montano:

  • Località Gammariello (tra Sicignano degli Alburni e Postiglione): il progetto prevede il ripristino funzionale della viabilità rurale. L’arteria riveste un ruolo centrale per l’accesso e la gestione del patrimonio boschivo e castanicolo locale, settore trainante per l’economia agricola dell’area.
  • Strada montana Sant’Angelo a Fasanella – Petina: i lavori riguarderanno la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza del tratto che ricade nel territorio comunale di Sant’Angelo a Fasanella, migliorando la percorribilità di un collegamento fondamentale tra i comuni pedemontani e le aree in quota.

Oltre al miglioramento della circolazione ordinaria, entrambe le opere puntano a facilitare le operazioni di monitoraggio forestale e prevenzione degli incendi boschivi, rendendo più agevole il transito dei mezzi antincendio durante i mesi critici.

Tempi record per l’iter amministrativo

Un aspetto rilevante dell’operazione riguarda la rapidità di esecuzione burocratica. Avviato l’iter il 26 ottobre 2026, l’ente montano ha completato la fase progettuale e approvato gli atti esecutivi in meno di quindici giorni.

La Giunta Esecutiva — composta dal Presidente Vincenzo Rosolia, dal Vicepresidente Filippo Ferraro e dall’Assessore Francesco Cappelli — ha rivolto un plauso formale all’Ufficio Tecnico dell’ente e al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dott. Serafino Pugliese, per aver garantito il rispetto di scadenze così stringenti.

Le dichiarazioni del presidente Vincenzo Rosolia e le prossime tappe

Il Presidente della Comunità Montana Alburni, Vincenzo Rosolia, ha sottolineato la visione d’insieme alla base dei provvedimenti: «Abbiamo compiuto un importante passo avanti per la realizzazione di due interventi che interessano non soltanto i singoli territori comunali, ma l’intero comprensorio degli Alburni. La nostra volontà è quella di utilizzare concretamente le risorse disponibili per migliorare la sicurezza e la fruibilità delle infrastrutture montane».

Con la trasmissione degli atti a Palazzo Santa Lucia, la palla passa ora agli uffici regionali. La tabella di marcia impone infatti tempi serrati per l’apertura e la chiusura dei cantieri.

«Adesso auspichiamo la massima celerità da parte della Regione Campania nell’emanazione dei decreti di finanziamento, così da consentirci di procedere rapidamente con gli affidamenti e l’esecuzione degli interventi, da completare entro il 31 dicembre 2026», ha concluso Rosolia.

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