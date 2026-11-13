Filiera del latte di bufala e prevenzione: a Giungano un confronto sul benessere

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Mettere in relazione la qualità della filiera agroalimentare con il benessere delle persone, la sicurezza alimentare e la prevenzione. È questo l’obiettivo del convegno “Dal latte di bufala, nuove prospettive di benessere”, ospitato ieri mattina presso la Cantina San Salvatore di Giungano. L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto strategico tra mondo produttivo, sanità e specialisti, con l’intento di approfondire il ruolo della filiera del latte di bufala alla luce della visione One Health, un approccio integrato che considera strettamente connesse la salute umana, quella animale e la tutela dell’ambiente.

Nutrizione consapevole e intolleranza al lattosio: la ricerca scientifica

Tra i temi centrali affrontati durante la mattinata, particolare attenzione è stata riservata all’alimentazione senza lattosio e alle opportunità offerte dalla ricerca e dall’innovazione tecnologica per rispondere alle esigenze di chi soffre di questa intolleranza. Il contributo dell’AILI (Associazione Italiana Latto-Intolleranti) e degli esperti del settore ha offerto un’occasione importante per fare corretta informazione scientifica, superando i luoghi comuni legati a questa condizione e promuovendo il valore di un’alimentazione consapevole.

Il ruolo del comparto bufalino e della filiera agricola locale

Il confronto ha visto la partecipazione attiva del mondo agricolo e produttivo. Il presidente di Coldiretti Salerno, Ettore Bellelli, ha sottolineato l’importanza di valorizzare il comparto bufalino e il lavoro quotidiano degli allevatori, evidenziando il legame indissolubile tra la qualità delle produzioni tipiche, la tutela del territorio e la salute dei consumatori.

Prevenzione sul lavoro: screening oncologici gratuiti per i dipendenti

La giornata ha registrato anche un risvolto concreto sul fronte della tutela della salute. In collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno, è stata attivata un’unità mobile sanitaria dedicata agli screening oncologici gratuiti per i dipendenti della Cantina San Salvatore. Il personale ha potuto accedere agli screening per la diagnosi precoce dei tumori della mammella e del collo dell’utero, oltre a ricevere i kit per lo screening del colon-retto.

Un’iniziativa che ha tradotto il principio della One Health in azioni pratiche sul territorio, dimostrando come l’azienda privata possa diventare un centro attivo per la promozione della cultura della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Un’alleanza tra agricoltura, sanità e ricerca per il benessere collettivo

Il messaggio conclusivo emerso dall’incontro di Giungano è chiaro: parlare di alimentazione significa parlare anche di prevenzione, qualità della vita e responsabilità sociale. L’evento ha tracciato un percorso virtuoso in cui agricoltura, ricerca scientifica e servizio sanitario regionale collaborano per costruire nuove e concrete prospettive di benessere per la comunità.