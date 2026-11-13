Vibonati: inaugurato il Monumento ai Caduti, questa mattina la cerimonia solenne

2 min di lettura

Una mattinata di silenzio, di bandiere e di memoria quella che si è tenuta oggi nel capoluogo di Vibonati, dove è stato inaugurato il nuovo Monumento ai Caduti per l’Italia, situato davanti al Monastero di San Francesco di Paola. Un appuntamento atteso da tutta la comunità per restituire al paese un luogo simbolo in cui ricordare chi ha perso la vita per la Patria e trasmettere ai più giovani i valori fondamentali della pace e della libertà.

Il cerimoniale e gli onori della Fanfara dei Carabinieri

La cerimonia ha preso il via con il raduno e l’accoglienza delle autorità civili, militari e religiose, affiancate dai rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e dalle scolaresche locali che, insieme ai loro insegnanti, hanno seguito l’evento con profonda attenzione e rispetto.

Il cerimoniale è poi entrato nel vivo con lo schieramento della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, la resa degli onori, l’alzabandiera e l’esecuzione solenne dell’Inno di Mameli, cantato all’unisono da tutti i presenti.

La scopertura della stele e l’omaggio ai Caduti

Il momento centrale della manifestazione ha visto la scopertura ufficiale del busto e della stele commemorativa, seguiti dalla benedizione del monumento impartita dalle autorità ecclesiastiche.

La prima parte del programma si è conclusa con la deposizione della corona d’alloro ai piedi della stele e l’esecuzione del “Silenzio” in omaggio ai Caduti: un minuto d’intensa emozione che ha unito l’intera comunità cittadina in un raccoglimento profondo nel ricordo del sacrificio dei propri concittadini.

Gli interventi istituzionali al Monastero di San Francesco

La manifestazione è successivamente proseguita all’interno del Monastero di San Francesco di Paola con i saluti istituzionali del Sindaco di Vibonati, Manuel Borriello, e l’intervento dell’onorevole Attilio Pierro. Alla presenza delle massime autorità civili e militari, è stato ribadito il valore simbolico ed educativo dell’opera per il territorio cilentano: una testimonianza tangibile e un impegno costante a non dimenticare.

Poesie delle scuole e concerto conclusivo

A coronamento della giornata, gli alunni del plesso scolastico di Vibonati hanno letto alcune poesie dedicate al tema della memoria. La cerimonia si è conclusa ufficialmente con l’esibizione della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri “Campania”, che ha eseguito un repertorio di brani istituzionali e patriottici tra gli applausi del pubblico.