Vallo della Lucania: successo alla prima de “La Provvidenza” con Biagio Izzo

2 min di lettura

Si è aperta ieri sera la nuova stagione teatrale del Cine Teatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania. Ha registrato un grande successo di pubblico lo spettacolo del comico e attore napoletano Biagio Izzo, intitolato “Finché giudice non ci separi” per la regia di Augusto Fornari. La serata ha saputo alternare risate e applausi a momenti di riflessione su un tema di forte attualità come quello della separazione e del divorzio, ponendo l’accento sull’importanza dell’amicizia nelle situazioni di difficoltà.

Il cartellone teatrale fino al 2027 e il bilancio della Direzione Artistica

Anche quest’anno saranno numerose le occasioni per vivere la magia dello spettacolo dal vivo fino ad aprile 2027, mese in cui spetterà a Peppe Iodice chiudere il ricco cartellone di eventi. Come spiegato dal Direttore Artistico Don Mario Bamonte, la programmazione si conferma fin da questo primo appuntamento ricca di comicità e leggerezza, senza tralasciare l’attenzione verso i temi sociali del presente.

Abbonamenti in crescita e centralità per il territorio cilentano

“Ripartiamo in grande, ‘col botto’ potremmo dire, ma anche con la consapevolezza di avere già un numero di abbonati superiore rispetto agli anni passati. Quest’anno si respira un entusiasmo maggiore che ci rende orgogliosi e felici per l’opportunità che ancora una volta ‘La Provvidenza’ offre a tutto il territorio cilentano”, ha dichiarato il Direttore Artistico.

La quarta direzione di Don Mario Bamonte: entusiasmo e legame con il pubblico

Per Don Mario Bamonte si tratta della quarta stagione alla guida del teatro cittadino. Intervistato ai nostri microfoni, non ha nascosto l’emozione e la soddisfazione per il traguardo raggiunto: “Inizia quella che ormai è diventata un’ordinarietà e un appuntamento fisso per la comunità, ma la stagione si carica al tempo stesso di nuove relazioni e di una maturità sempre maggiore. C’è sicuramente un pizzico di paura in meno rispetto al debutto, ma lo spirito e l’entusiasmo sono gli stessi del primo giorno, rafforzati dalle tante belle esperienze vissute e dal legame speciale instaurato con il pubblico degli abbonati e di tutti gli spettatori del Cineteatro La Provvidenza”.

Prossimi appuntamenti e biglietteria

La stagione proseguirà il prossimo 3 dicembre, quando a salire sul palco sarà l’attore partenopeo Paolo Caiazzo con lo spettacolo “Un Ponte per due”. Presso il botteghino del teatro rimane attiva la vendita dei singoli biglietti per tutti gli altri appuntamenti in programma.