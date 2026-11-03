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Vallo della Lucania: al via la stagione teatrale a “La Provvidenza”, parla Don Mario Bamonte, direttore artistico

Scopri il programma del CineTeatro La Provvidenza di Vallo della Lucania. Tra i protagonisti Izzo, Caiazzo, Barra e Iodice. Info e biglietti

Di:
Serena Vitolo
Vallo della Lucania: al via la stagione teatrale a “La Provvidenza”, parla Don Mario Bamonte, direttore artistico

Prende ufficialmente il via la stagione teatrale 2026/2027 del CineTeatro “La Provvidenza” di Vallo della Lucania, confermandosi come uno dei principali punti di riferimento culturali e artistici dell’intero territorio cilentano.

Sotto la guida del Direttore Artistico Mario Bamonte, che coordina le attività cinematografiche e la programmazione della sala, la struttura di proprietà della Diocesi di Vallo della Lucania riapre le porte al pubblico a partire dal prossimo 12 novembre. Il nuovo cartellone punta su spettacoli di alto livello, pensati per offrire momenti di leggerezza e divertimento.

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Una sinergia storica tra cultura e territorio

Inaugurato nel 1998 all’interno del Centro Pastorale, il CineTeatro prosegue la sua proficua collaborazione con il Teatro Pubblico Campano. Il programma si svilupperà da novembre fino ad aprile, alternando proiezioni cinematografiche nei fine settimana, eventi speciali dedicati alla comunità e una stagione teatrale ricca di grandi interpreti.

I protagonisti in cartellone

La programmazione di quest’anno accoglierà sul palco di Vallo della Lucania alcuni dei nomi più prestigiosi della scena nazionale e della tradizione partenopea:

  • Biagio Izzo, con la sua comicità travolgente;
  • Paolo Caiazzo, con l’ironia e la satira tagliente che lo contraddistinguono;
  • Peppe Barra, maestro della tradizione teatrale e musicale napoletana;
  • Peppe Iodice, con il suo stile energico e contemporaneo.

Informazioni, prevendite e biglietti

Per agevolare il pubblico, i biglietti per i singoli appuntamenti della stagione teatrale possono essere acquistati sia presso il botteghino del teatro sia online, tramite i circuiti ufficiali di Vivaticket.

Con questo nuovo cartellone, il CineTeatro “La Provvidenza” si conferma un punto di riferimento per l’intrattenimento di qualità e la promozione culturale nel Cilento.

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