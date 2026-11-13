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Punto nascita di Sapri: scongiurata la chiusura del 16 novembre

Dopo la forte mobilitazione del territorio e l'occupazione dell'ospedale, sventato lo stop del 16 novembre. La deroga alla chiusura verrà ufficializzata dall'Asl Salerno già nella giornata di domani

Maria Emilia Cobucci
Punto nascita di Sapri: scongiurata la chiusura del 16 novembre
2 min di letturaAggiornato il

Il punto nascita di Sapri non chiuderà il prossimo 16 novembre. A tre giorni dallo stop stabilito dall’Asl Salerno, un primo risultato è stato ottenuto. Una decisione frutto dell’intensa giornata odierna, iniziata con l’occupazione dell’Aula Magna del presidio ospedaliero dell’Immacolata da parte dei rappresentanti istituzionali del territorio, del Sindaco del comune di Sapri Antonio Gentile, capofila del Distretto Sanitario 71, del Comitato di Lotta con il presidente Luciano De Geronimo, dell’onorevole Attilio Pierro, delle sigle sindacali, di Cittadinanzattiva e di diversi cittadini.

Una protesta pacifica ma determinata, a tre giorni dalla data che l’Asl aveva fissato per la cessazione delle attività di assistenza al parto.

La trattativa e il modello Caserta

La deroga alla chiusura del Punto nascita è frutto di un’intensa interlocuzione avviata nel corso dell’intera giornata dal Sindaco Gentile con il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno Gennaro Sosto e con il consigliere regionale Franco Picarone, già sceso in campo nei mesi scorsi a sostegno del Punto Nascita del Golfo di Policastro. Ad affiancare le attività della giornata, anche l’onorevole Attilio Pierro.

La deroga alla chiusura verrà ufficializzata dall’Asl Salerno già nella giornata di domani, sulla base di quanto già previsto dall’Asl di Caserta per i punti nascita di Sessa Aurunca e Piedimonte Matese. Lo stesso modello adottato per gli altri due presidi in bilico, che hanno ottenuto lo stop alla chiusura in attesa di una valutazione più approfondita.

Una battaglia che continua

Una vicenda che non è affatto risolta ma che permetterà ai rappresentanti del territorio di portare avanti le proprie istanze in Regione Campania.

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