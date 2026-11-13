Luci d’Artista 2026: le installazioni della Camera di Commercio

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L’edizione 2026 di Luci d’Artista a Salerno si arricchisce con l’intervento diretto della Camera di Commercio, che partecipa alla programmazione cittadina attraverso tre nuove installazioni multimediali. Il taglio del nastro è fissato per domenica 15 novembre 2026 alle ore 18:00, momento in cui prenderà il via il percorso luminoso dedicato a residenti e visitatori provenienti da tutta la provincia.

Alla cerimonia inaugurale parteciperanno il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, insieme al Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.

Il progetto dell’ente camerale integra luce e tecnologia digitale lungo la fascia costiera del capoluogo, articolandosi in tre punti specifici:

L’iniziativa nasce con l’intento di affiancare le imprese locali e potenziare l’attrattività turistica del territorio salernitano durante i mesi invernali, creando un flusso costante di visitatori tra le vie dello shopping e il fronte mare.

«Con queste tre installazioni abbiamo voluto dare un segnale concreto di vicinanza al territorio e alle attività economiche – sottolinea il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete – Luci d’Artista rappresenta da anni uno straordinario attrattore turistico e la Camera di Commercio ha scelto di dare il proprio contributo puntando sull’innovazione digitale e sull’emozione, offrendo a cittadinanza e turisti un’esperienza immersiva unica tra il Lungomare e la splendida cornice di Piazza della Libertà».