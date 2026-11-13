Luci d’Artista 2026: le installazioni della Camera di Commercio

L’edizione 2026 di Luci d’Artista a Salerno si arricchisce con l’intervento diretto della Camera di Commercio, che partecipa alla programmazione cittadina attraverso tre nuove installazioni multimediali. Il taglio del nastro è fissato per domenica 15 novembre 2026 alle ore 18:00, momento in cui prenderà il via il percorso luminoso dedicato a residenti e visitatori provenienti da tutta la provincia.
Alla cerimonia inaugurale parteciperanno il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno, Andrea Prete, insieme al Sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca.
Il percorso luminoso tra il Lungomare e Piazza della Libertà
Il progetto dell’ente camerale integra luce e tecnologia digitale lungo la fascia costiera del capoluogo, articolandosi in tre punti specifici:
- Promozione territoriale e videomapping: sulla facciata della sede camerale, affacciata sul Lungomare Trieste, sarà attivo un ciclo continuo di proiezioni. Il palinsesto visivo alterna un videomapping a tema natalizio a un filmato promozionale incentrato sulle eccellenze artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche dell’intera provincia di Salerno, valorizzando così anche le aree a sud del capoluogo.
- Racconto animato: nello slargo sul lungomare antistante la sede dell’ente trova spazio una struttura progettata a forma di libro aperto. Attraverso l’uso combinato di proiezioni digitali e tracce audio, l’opera mette in scena racconti animati pensati per intrattenere bambini e famiglie durante le passeggiate serali.
- Albero di Natale tecnologico: in Piazza della Libertà viene installata una struttura conica modulare alta 10 metri. L’opera è equipaggiata con sfere luminose e sistemi in grado di generare effetti dinamici a 360 gradi.
L’obiettivo: innovazione digitale e sostegno al commercio locale
L’iniziativa nasce con l’intento di affiancare le imprese locali e potenziare l’attrattività turistica del territorio salernitano durante i mesi invernali, creando un flusso costante di visitatori tra le vie dello shopping e il fronte mare.
«Con queste tre installazioni abbiamo voluto dare un segnale concreto di vicinanza al territorio e alle attività economiche – sottolinea il Presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete – Luci d’Artista rappresenta da anni uno straordinario attrattore turistico e la Camera di Commercio ha scelto di dare il proprio contributo puntando sull’innovazione digitale e sull’emozione, offrendo a cittadinanza e turisti un’esperienza immersiva unica tra il Lungomare e la splendida cornice di Piazza della Libertà».
Orari e programma dell’inaugurazione di domenica 15 novembre
Per chi desidera assistere dal vivo alla prima accensione, l’appuntamento è fissato per domenica 15 novembre 2026 alle ore 18:00.
Il programma seguirà questo ordine:
- Partenza: raduno e prima accensione nello slargo adiacente alla sede storica della Camera di Commercio, sul lato del Lungomare Trieste.
- Conclusione: spostamento verso Piazza della Libertà per l’accensione ufficiale dell’albero tecnologico alto 10 metri.
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