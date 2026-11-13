Legge di bilancio 2027: cosa cambia per famiglie, lavoratori e pensionati

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La legge di bilancio 2027 vale circa 26 miliardi di euro. Il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 28 ottobre 2026 ed è ora all’esame della Camera. Il Parlamento deve approvarlo entro il 31 dicembre: le misure possono quindi ancora cambiare con gli emendamenti, attesi in commissione Bilancio intorno al 17 novembre. Ecco cosa prevede il testo presentato dal governo.

Irpef: aliquota al 33% fino a 55mila euro

Per il solo 2027 la seconda aliquota Irpef, al 33%, si applica fino a 55.000 euro di reddito, invece che fino a 50.000. Gli scaglioni diventano quindi: 23% fino a 28.000 euro, 33% fino a 55.000, 43% oltre. Il risparmio massimo è di 500 euro l’anno. Secondo la relazione tecnica interessa circa 3,2 milioni di contribuenti. Dal 2028, senza una nuova norma, si tornerebbe al limite di 50.000 euro.

Bollo auto

Il testo prevede l’esenzione dal bollo dal 1° gennaio 2027 per una sola auto a benzina o gasolio, anche ibrida, con potenza fino a 80 kW. In Campania il bollo è una tassa regionale: va chiarito come sarà applicata l’esenzione e con quali compensazioni per la Regione. Il parco regionale censito entro gli 80 kW comprende 2.781.321 automobili e 729.142 motocicli: complessivamente oltre tre milioni e mezzo di mezzi.

Lavoro e stipendi

Rinnovi dei contratti : imposta del 5% sugli aumenti per chi aveva nel 2026 un reddito fino a 33.000 euro.

: imposta del 5% sugli aumenti per chi aveva nel 2026 un reddito fino a 33.000 euro. Notturni, festivi e turni : tassati al 15% fino a 1.500 euro l’anno per redditi fino a 40.000 euro.

: tassati al 15% fino a 1.500 euro l’anno per redditi fino a 40.000 euro. Giovani : per i nati dopo il 1997 con reddito fino a 28.000 euro, imposta dell’1% sugli aumenti di stipendio, fino a 2.500 euro.

: per i nati dopo il 1997 con reddito fino a 28.000 euro, imposta dell’1% sugli aumenti di stipendio, fino a 2.500 euro. Fringe benefit : esenti fino a 1.000 euro, che diventano 2.000 per gli under 31 e per chi ha figli a carico. Comprendono i rimborsi di bollette, affitto e interessi del mutuo.

: esenti fino a 1.000 euro, che diventano 2.000 per gli under 31 e per chi ha figli a carico. Comprendono i rimborsi di bollette, affitto e interessi del mutuo. Partite Iva in regime forfettario: limite portato a 100.000 euro per le imposte dirette, mentre la soglia per l’Iva resta a 85.000.

Casa e affitti

I bonus per ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus restano al 50% per l’abitazione principale e al 36% per gli altri immobili, con un tetto di 96.000 euro. Il bonus mobili resta al 50% su una spesa massima di 5.000 euro.

Per i nuovi contratti d’affitto a canone concordato la cedolare secca scende al 5%, all’1% se l’inquilino ha meno di 36 anni. Il testo non contiene novità per gli affitti brevi, tema che interessa da vicino le località turistiche del Cilento.

Famiglie e figli

Bonus mamme : 100 euro al mese esentasse per le madri lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro.

: 100 euro al mese esentasse per le madri lavoratrici con almeno due figli e reddito fino a 40.000 euro. Congedo parentale : più mesi pagati all’80%. Sono due per il primo figlio, tre per il secondo e quattro dal terzo.

: più mesi pagati all’80%. Sono due per il primo figlio, tre per il secondo e quattro dal terzo. “Valore nuovi nati”: una posizione all’Inps con 100 euro l’anno per ogni nuovo nato fino ai 18 anni. I versamenti delle famiglie sono detraibili al 19%. I dettagli arriveranno con un decreto.

Pensioni

La rivalutazione degli assegni sarà piena fino a quattro volte il minimo e via via più bassa per le pensioni più alte. L’Ape sociale è prorogata al 2027 con 63 anni e 6 mesi di età. Per la flessibilità in uscita c’è un fondo di 850 milioni l’anno, ma le regole saranno decise con una legge successiva: per ora non c’è un’uscita anticipata a 64 anni.

Sanità e scuola

Il Fondo sanitario nazionale cresce di circa 2,4 miliardi nel 2027. Una parte va alle liste d’attesa, all’indennità per il personale del pronto soccorso e all’Alzheimer. Nella scuola il testo prevede 4.925 posti in meno in organico dall’anno scolastico 2027/28.

Le critiche dei Comuni montani

L’Uncem, l’associazione dei Comuni montani, ha criticato la manovra perché non aumenta il fondo per le montagne e prevede poche risorse per gli enti locali. È un tema che riguarda gran parte dei Comuni dell’entroterra del Cilento, degli Alburni e del Vallo di Diano.

Quando sarà definitiva

Dopo la Camera il testo passerà al Senato. Questo articolo sarà aggiornato con le modifiche approvate e con il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

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