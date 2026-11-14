Cronaca

Salerno Pulita: 6 licenziamenti per furto di gasolio e assenze

Linea dura a Salerno Pulita: licenziati sei dipendenti per furto di carburante ed eccesso di assenze per malattia. Scopri i dettagli dei provvedimenti

Gennaro Maiorano
Salerno Pulita: 6 licenziamenti per furto di gasolio e assenze
3 min di lettura

L’amministrazione comunale e i vertici di Salerno Pulita avviano un’operazione di rigore interno senza precedenti nella società che gestisce il ciclo dei rifiuti nel capoluogo. Sono sei le procedure di licenziamento per giusta causa ufficialmente formalizzate negli ultimi giorni nei confronti di altrettanti dipendenti, ritenuti responsabili di condotte incompatibili con la prosecuzione del rapporto lavorativo.

L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco Vincenzo De Luca durante il consueto appuntamento social del venerdì, sintetizzato dallo slogan «parassiti zero». Sebbene nelle comunicazioni iniziali si facesse riferimento a quattro provvedimenti già chiusi e due in fase di accertamento, l’iter amministrativo ha portato alla chiusura definitiva di tutte e sei le posizioni.

Le ragioni dei provvedimenti: furti di gasolio e assenze record

L’amministratore unico della società in house, Vincenzo Bennet, ha firmato gli atti di interruzione unilaterale del rapporto di lavoro al termine di un lungo percorso di verifiche interne, contestazioni formali e audizioni. Le giustificazioni presentate dai lavoratori coinvolti non sono state ritenute sufficienti a evitare il licenziamento.

Le irregolarità accertate si dividono in due filoni distinti:

  • Sottrazione illecita di carburante (2 dipendenti): Due operatori sono stati sorpresi mentre prelevavano gasolio dai mezzi di servizio parcheggiati. Le indagini interne sono partite a seguito di ripetuti ammanchi nei serbatoi, segnalati con precisione dagli stessi colleghi che monitoravano i livelli prima e dopo i turni. L’incrocio dei dati con le immagini della videosorveglianza ha fornito la prova definitiva. Uno dei due lavoratori era già stato allontanato circa dieci anni fa per lo stesso motivo, per poi essere reintegrato dopo aver dichiarato problemi legati a una dipendenza.
  • Superamento del periodo di comporto (4 dipendenti): Per altri quattro addetti il licenziamento è scattato a seguito del conteggio delle assenze per malattia accumulate negli ultimi 36 mesi. In alcuni casi si è arrivati a sfiorare la soglia dei 600 giorni di assenza in tre anni. I provvedimenti sono giunti al termine di un iter regolare fatto di richiami formali e visite fiscali domiciliari.

Il nuovo corso dell’azienda e i prossimi controlli

Secondo quanto emerge da ambienti interni alla municipalizzata, la decisione è stata presa con la consapevolezza della gravità dell’atto, ma con la ferma volontà di tutelare l’integrità del servizio pubblico. L’obiettivo dichiarato dalla dirigenza è isolare quella fascia residuale di personale che non si è ancora adeguata al nuovo corso aziendale, proteggendo al contempo l’immagine della società, le risorse dei contribuenti salernitani e l’impegno quotidiano della stragrande maggioranza dei dipendenti che svolge regolarmente il proprio lavoro.

La stretta disciplinare non si ferma qui. Gli uffici del personale di Salerno Pulita hanno già avviato un monitoraggio sistematico sulle posizioni dei dipendenti che si stanno avvicinando al limite massimo del periodo di comporto — ovvero l’arco temporale durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto in caso di malattia o infortunio. Resta ora da verificare se i sei ex dipendenti decideranno di impugnare i licenziamenti nelle sedi giudiziarie competenti.

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