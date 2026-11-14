Morte al Ruggi di Salerno: tre medici indagati per Ardito

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La Procura della Repubblica di Salerno ha chiuso le indagini relative al decesso di Emanuele Antonio Roberto Ardito, il 64enne salernitano morto il 3 aprile 2025 all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona a causa di uno shock settico provocato da una grave infezione batterica. Il sostituto procuratore Morris Saba ha notificato tre avvisi di conclusione delle indagini nei confronti del responsabile del pronto soccorso e di due medici che ebbero in cura il paziente.

L’ipotesi di reato contestata ai tre sanitari è di omicidio colposo in cooperazione. Secondo la ricostruzione accusatoria, una serie di omissioni cliniche, ritardi diagnostici e carenze organizzative all’interno del reparto d’emergenza avrebbe compromesso il tempestivo trattamento dell’infezione, portando al decesso dell’uomo.

La ricostruzione clinica: dal primo accesso alle dimissioni

Nell’avviso di conclusione delle indagini la magistratura ripercorre nel dettaglio le ore trascorse dal 64enne all’interno del presidio ospedaliero salernitano tra la fine di marzo e i primi giorni di aprile 2025.

L’ingresso in pronto soccorso: Il 30 marzo 2025 Ardito si presenta al Ruggi accusando un forte dolore al torace e alla spalla sinistra. La prima visita viene effettuata alle ore 14:00.

Il 30 marzo 2025 Ardito si presenta al Ruggi accusando un forte dolore al torace e alla spalla sinistra. La prima visita viene effettuata alle ore 14:00. Il ritardo nell’elettrocardiogramma: Secondo gli atti d’indagine, l’elettrocardiogramma viene eseguito soltanto alle 18:30, a oltre quattro ore di distanza dal primo accertamento. Un intervallo temporale che, per la Procura, viola le linee guida europee di riferimento, le quali stabiliscono l’esecuzione dell’esame entro dieci minuti dalla presa in carico per sintomi di questo tipo.

Secondo gli atti d’indagine, l’elettrocardiogramma viene eseguito soltanto alle 18:30, a oltre quattro ore di distanza dal primo accertamento. Un intervallo temporale che, per la Procura, viola le linee guida europee di riferimento, le quali stabiliscono l’esecuzione dell’esame entro dieci minuti dalla presa in carico per sintomi di questo tipo. Gli accertamenti mancati: La pubblica accusa contesta inoltre l’omissione di ulteriori approfondimenti diagnostici necessari per monitorare l’evoluzione del quadro clinico, nello specifico una radiografia del torace completa e ripetuta e un’ecografia eseguita direttamente in pronto soccorso.

Nonostante i sintomi lamentati, nella serata del 30 marzo il paziente viene dimesso con una diagnosi di mialgia alla spalla e l’annotazione in cartella di «buone condizioni cliniche».

Il ritorno in ospedale e il decesso per shock settico

Appena quarantotto ore dopo le dimissioni, il 1° aprile 2025, le condizioni di Emanuele Antonio Roberto Ardito precipitano. L’uomo fa ritorno al pronto soccorso del Ruggi in stato critico e viene immediatamente ricoverato.

Il quadro clinico evolve rapidamente verso una compromissione multiorgano (cardiaca, polmonare e renale) causata da uno shock settico conseguente a una pleurite da streptococco. Il 3 aprile sopraggiunge il decesso per arresto cardiocircolatorio. Per gli inquirenti, la mancata diagnosi precoce e l’assenza di una terapia tempestiva al primo accesso avrebbero favorito l’aggravarsi irreversibile della sepsi già in atto.

Il nodo delle dimissioni e l’organizzazione del reparto

Un punto centrale del fascicolo aperto dalla Procura riguarda le modalità con cui è stato gestito il turno e il ruolo dei medici in formazione. Le dimissioni del 30 marzo risultano firmate da una dottoressa specializzanda, assunta nell’ambito del cosiddetto decreto Calabria, senza un preventivo confronto con un medico strutturato.

Al responsabile del pronto soccorso viene contestato di aver omesso di organizzare, dirigere e controllare adeguatamente l’attività del personale in servizio. Dagli accertamenti è emerso che per quel turno non risultava individuato né comunicato un tutor di riferimento per la supervisione della specializzanda, come invece imposto dalla normativa vigente.

Le consulenze tecniche e la posizione dei familiari

L’impianto accusatorio si fonda anche sugli esiti di tre consulenze tecniche disposte dal pubblico ministero, attraverso le quali sono stati delineati sia i profili di responsabilità medica individuale sia le criticità strutturali nella gestione del reparto d’emergenza.

I familiari della vittima, assistiti dall’avvocato Carlo Maria Consalvo, attendono ora le prossime determinazioni della Procura, ribadendo la richiesta di fare piena chiarezza non soltanto sull’operato dei singoli sanitari coinvolti, ma anche sulle procedure organizzative del pronto soccorso salernitano. Con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, gli indagati avranno ora la possibilità di presentare memorie difensive o chiedere di essere interrogati prima dell’eventuale richiesta di rinvio a giudizio, fermo restando il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.