Cronaca

Pedopornografia online: arrestato un uomo nel salernitano

Operazione nazionale della Polizia Postale contro gli abusi sui minori: sei arresti in tutta Italia, uno in provincia di Salerno. Leggi i dettagli

Ernesto Rocco
Polizia postale
2 min di lettura

Un residente della provincia di Salerno è tra le sei persone arrestate in flagranza di reato nell’ambito di una vasta operazione della Polizia di Stato contro lo sfruttamento sessuale dei minori sul web. L’intervento, esteso a nove regioni italiane, ha portato complessivamente a 6 arresti, 18 denunce e al sequestro di oltre 3.000 file tra immagini e video di abusi minorili. Tutti i 24 indagati sono stati trovati in possesso di ingenti archivi digitali illeciti.

Le indagini partite dalla Lombardia e la rete su Telegram

L’inchiesta è stata diretta dalla Procura della Repubblica di Milano e coordinata a livello centrale dal Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (CNCPO). L’attività investigativa ha preso avvio dall’analisi forense dei dispositivi informatici sequestrati lo scorso anno a due uomini già arrestati nel capoluogo lombardo.

Partendo dalle tracce digitali estratte da quei supporti, gli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica (COSC) della Lombardia hanno ricostruito la mappa di diversi gruppi attivi sulla piattaforma di messaggistica Telegram. Il monitoraggio tecnico ha permesso di identificare una rete composta da 24 utenti dediti allo scambio e alla diffusione sistematica di materiale pedopornografico.

Gli arresti in Campania e nel resto d’Italia

Gli approfondimenti investigativi non hanno documentato soltanto la detenzione e la condivisione dei file, ma hanno fatto emergere anche la produzione diretta di contenuti illeciti. Per tre delle persone finite in manette, gli inquirenti sono già riusciti a identificare le vittime.

Oltre al cittadino residente nel salernitano, i provvedimenti restrittivi in flagranza hanno riguardato soggetti di età compresa tra i 38 e i 58 anni, così distribuiti sul territorio nazionale:

  • Due arresti a Napoli;
  • Un arresto in provincia di Salerno;
  • Tre arresti suddivisi tra le province di Sassari, Vibo Valentia e Padova.

Il dispiegamento della Polizia Postale sul territorio

La fase esecutiva delle perquisizioni ha richiesto un coordinamento capillare tra numerosi reparti specializzati. In Campania hanno operato direttamente gli agenti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli e della Sezione Operativa di Benevento.

All’operazione hanno preso parte anche gli uffici della Polizia Postale di altre tredici città italiane:

  • Nord Italia: Varese, Alessandria, Aosta, Novara, Genova, Imperia, Padova e Udine;
  • Centro Italia: Firenze e Livorno;
  • Sud e Isole: Reggio Calabria, Sassari e Nuoro.

Tutti i dispositivi informatici rinvenuti durante le perquisizioni domiciliari sono stati posti sotto sequestro e verranno sottoposti a ulteriori accertamenti tecnici per verificare eventuali altri collegamenti o responsabilità.

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