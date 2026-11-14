Cronaca

Auto in fiamme a Salerno: indagini sul rogo dell’auto di Gyabuaa

Auto del centrocampista Emmanuel Gyabuaa distrutta dalle fiamme a Parco Arbostella, Salerno. Scopri gli ultimi aggiornamenti sulle indagini e sulle misure della Prefettura

Ernesto Rocco
Auto calciatore Salernitana bruciata: la nota del club
3 min di lettura

Un’autovettura in uso al centrocampista della Salernitana, Emmanuel Gyabuaa, è stata gravemente danneggiata da un incendio divampato intorno alle 2:30 nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. L’episodio si è verificato in viale Verdi, nel quartiere residenziale di Parco Arbostella, nella zona orientale di Salerno, innescando un immediato intervento delle forze dell’ordine e dei vertici istituzionali della provincia.

L’intervento dei soccorsi a Parco Arbostella

L’allarme è scattato nel cuore della notte, richiedendo l’azione rapida delle squadre dei Vigili del Fuoco. Il loro intervento ha permesso di circoscrivere rapidamente il rogo, evitando che le fiamme si propagassero alle altre automobili parcheggiate lungo viale Verdi e limitando così danni ben più estesi al tessuto urbano residenziale.

Subito dopo lo spegnimento dell’incendio, l’area è stata messa in sicurezza per consentire l’avvio delle procedure investigative da parte degli organi competenti:

  • Polizia di Stato: gli agenti hanno effettuato i primi rilievi tecnici sul luogo dell’accaduto e raccolto le testimonianze iniziali.
  • Digos: gli investigatori hanno preso in carico il fascicolo per approfondire la natura dell’episodio e valutarne le eventuali implicazioni legate all’ordine pubblico.

La risposta istituzionale e il vertice in Prefettura

La risonanza dell’episodio, avvenuto in una fase particolarmente delicata e tesa sul piano sportivo per il club granata, ha portato a una reazione immediata da parte delle autorità di pubblica sicurezza. Il Prefetto di Salerno ha disposto la convocazione d’urgenza del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’obiettivo della riunione istituzionale è definire strategie mirate per innalzare il livello di attenzione, prevenzione e monitoraggio attorno alla squadra e ai suoi tesserati, garantendo la tutela dell’incolumità dei giocatori e la serenità dell’intero territorio provinciale.

Le piste al vaglio degli inquirenti

Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sugli sviluppi dell’inchiesta, lavorando a tutto campo senza escludere alcuna ipotesi. Se da un lato la tempistica dell’evento e il clima di forte contestazione che circonda l’ambiente calcistico fanno ipotizzare un possibile atto intimidatorio di matrice dolosa legato ai risultati sportivi, dall’altro gli accertamenti procedono anche su binari strettamente tecnici.

L’attività investigativa si concentra attualmente su due fronti principali:

  • Analisi della videosorveglianza: acquisizione ed esame dettagliato dei filmati registrati dalle telecamere pubbliche e private installate nei pressi di viale Verdi e lungo le vie di fuga di Parco Arbostella, utili a individuare movimenti o soggetti sospetti nelle ore notturne.
  • Perizie tecniche sul veicolo: verifiche mirate a stabilire con certezza il punto di innesco del rogo, per confermare l’eventuale origine dolosa o accertare possibili cause accidentali di natura meccanica o elettrica.
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