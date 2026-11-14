Salernitana in ritiro alla vigilia del Catania: tensione tra i granata. All’Arechi serve la svolta

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È scattato da ieri il ritiro della Salernitana in vista del delicato impegno casalingo valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C, girone C. Domani, domenica 15 novembre, con fischio d’inizio fissato alle ore 14:30, lo stadio “Arechi” di Salerno sarà teatro del match contro il Catania guidato da mister Emilio Longo.

Un confronto che mette di fronte due momenti di forma diametralmente opposti. Gli etnei occupano attualmente la terza posizione in classifica a quota 22 punti, forti di un rullino di marcia recente che ha fruttato 9 punti nelle ultime cinque uscite (vittorie contro Altamura, Giugliano e Sorrento, a fronte dei K.O. con Potenza ed Audace Cerignola). Cammino decisamente più travagliato per i granata, chiamati a invertire la rotta dopo aver collezionato appena tre punti nelle ultime cinque gare.

Tensione a Salerno: l’episodio di cronaca e la protesta del tifo organizzato

Alla vigilia della sfida, in città si respira un clima di forte tensione. Nelle ultime ore, la comunità locale è stata scossa dalla notizia dell’incendio che ha coinvolto l’autovettura di un tesserato granata, episodio su cui sono in corso le verifiche del caso. L’auto era in uso a Emmanuel Gyabuaa che ha espresso il suo stato d’animo in un lungo post sui social: «Non è facile trovare le parole giuste per raccontare quello che provo – dice – Non mi sento offeso, non mi sento ferito. Mi sento soprattutto dispiaciuto e amareggiato. Dispiaciuto perché credo che il calcio, anche nei momenti più difficili, debba restare qualcosa che unisce e non qualcosa che divide».

Parallelamente, prosegue la contestazione della tifoseria organizzata della “Bersagliera”. I gruppi ultras hanno confermato la linea della protesta: durante i primi 45 minuti della gara contro il Catania, gli spalti della curva rimarranno spogli di striscioni e bandiere, sommersi in un silenzio totale. L’ingresso compatto del tifo organizzato avverrà soltanto all’inizio del secondo tempo.

Le probabili formazioni: Di Bari valuta il 4-4-2 e scioglie gli ultimi dubbi

Sul fronte strettamente campo, mister Vito Di Bari orienta le proprie scelte verso la conferma del modulo 4-4-2. In difesa viaggiano verso la titolarità Heinz e Capuano, mentre Celiento spera in una maglia dall’inizio. Lungo le corsie esterne si preannuncia qualche novità rispetto all’uscita contro i nerazzurri: Llano appare destinato a conservare la posizione sulla destra, mentre a sinistra Zoia resta al momento favorito nel ballottaggio con Anastasio.

Qualche incastro da definire anche nella linea mediana. Confermato Tascone al centro del campo, la maglia al suo fianco se la contendono Kees De Boer e Mattia Vitale, con quest’ultimo in leggero vantaggio; parte più indietro nelle gerarchie Gyabuaa. Achik invece è indiziato per agire da ala sinistra con Villa a presidiare la corsia opposta.

In attacco la coppia sarà composta da D’Ursi e Lescano. Nota positiva il rientro tra i convocati del difensore Pieraccini. Gli ultimi dubbi di formazione verranno sciolti al termine della seduta di rifinitura in programma nella giornata odierna.