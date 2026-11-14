Natale 2026 a Castellabate: al via l’iter per le luminarie

Il Comune di Castellabate muove i primi passi ufficiali in vista delle festività natalizie 2026/2027. Si è concluso il termine dell’avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’allestimento delle coreografie luminose sul territorio comunale.
L’obiettivo dell’avviso pubblico e i servizi richiesti
L’iniziativa amministrativa aveva uno scopo puramente esplorativo, volta a costituire un elenco di operatori economici da invitare a una successiva procedura di affidamento.
Il servizio oggetto della futura gara comprende l’intero ciclo operativo degli allestimenti:
- Noleggio delle strutture e delle installazioni luminose;
- Installazione e montaggio nelle aree del territorio comunale;
- Manutenzione e assistenza tecnica durante tutto il periodo delle festività;
- Smontaggio finale al termine dell’evento.
Scadenze e modalità della procedura esplorativa
Gli operatori economici interessati a partecipare all’indagine di mercato hanno dovuto presentare la propria istanza, entro il termine perentorio delle del 10 novembre scorso.
Nessun impegno di spesa in questa fase
Questa prima fase di consultazione non comporta ancora alcun impegno di spesa per le casse comunali, né genera obblighi negoziali o diritti automatici all’invito per le aziende candidate. Una volta visionate le adesioni gli uffici comunali procederanno con gli step successivi per definire l’affidamento vero e proprio e accendere ufficialmente il Natale 2026 a Castellabate.
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