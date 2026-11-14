Allerta meteo in Campania: cosa significano i colori e in quale zona ricade il tuo comune del Cilento

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Quando la Protezione civile annuncia un’allerta sul «Basso Cilento» o sulla «Piana Sele e Alto Cilento», molti si chiedono se riguardi anche il proprio paese. Capire zone di allerta e codici colore serve a prendere le decisioni giuste: spostarsi o no, mettere al riparo l’auto, evitare un sottopasso.

Chi emette l’allerta

In Campania gli avvisi sono emessi dalla Protezione civile della Regione, sulla base delle valutazioni del Centro funzionale. I sindaci ricevono l’avviso e attivano, se necessario, il piano comunale di protezione civile: possono chiudere scuole, parchi e cimiteri o limitare il traffico.

Le zone di allerta della Campania

La regione è divisa in otto zone, omogenee per caratteristiche meteorologiche e idrogeologiche:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana

Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana Zona 2: Alto Volturno e Matese

Alto Volturno e Matese Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Zona 4: Alta Irpinia e Sannio

Alta Irpinia e Sannio Zona 5: Tusciano e Alto Sele

Tusciano e Alto Sele Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento

Piana Sele e Alto Cilento Zona 7: Tanagro

Tanagro Zona 8: Basso Cilento

Le zone che interessano la provincia di Salerno

Il territorio provinciale ricade nelle zone 3, 5, 6, 7 e 8. A grandi linee, la zona 6 comprende la Piana del Sele e il Cilento settentrionale, la zona 7 l’area del fiume Tanagro e del Vallo di Diano, la zona 8 il Cilento meridionale fino al Golfo di Policastro. I confini però seguono criteri idrografici e non quelli amministrativi: la zona del proprio comune va verificata negli elenchi ufficiali della Protezione civile regionale o nel piano comunale.

I codici colore

Verde

Non sono previsti fenomeni significativi, ma non si escludono eventi isolati.

Giallo

Criticità ordinaria: fenomeni localizzati, come allagamenti di strade e scantinati, piccole frane, caduta di rami. Attenzione: con i temporali l’allerta gialla resta insidiosa, perché i fenomeni sono improvvisi e difficili da prevedere nel punto esatto.

Arancione

Criticità moderata: fenomeni diffusi, esondazioni di corsi d’acqua minori, frane più estese, possibili danni a edifici e infrastrutture.

Rosso

Criticità elevata: fenomeni gravi ed estesi, con pericolo per la vita delle persone.

Non solo pioggia: le altre allerte

rischio idrogeologico e idraulico: frane, colate di fango, esondazioni;

frane, colate di fango, esondazioni; temporali: rovesci intensi, grandine, fulmini, raffiche;

rovesci intensi, grandine, fulmini, raffiche; vento e mare: lungo la costa del Cilento sono frequenti le mareggiate ;

lungo la costa del Cilento sono frequenti le ; neve e gelo nelle aree interne.

Cosa fare in caso di allerta

Prima

informati sui canali ufficiali e sul piano di protezione civile del tuo comune;

del tuo comune; sposta l’auto da garage interrati e aree che si allagano;

metti in sicurezza vasi, tende e oggetti su balconi e terrazzi;

tieni carico il telefono e a portata di mano una torcia.

Durante

non attraversare sottopassi e strade allagate, né a piedi né in auto;

e strade allagate, né a piedi né in auto; stai lontano da fiumi, torrenti e valloni: Sele, Calore, Alento, Bussento e Tanagro possono crescere rapidamente;

non scendere in cantine, garage e locali seminterrati;

evita il lungomare durante le mareggiate;

durante le mareggiate; riduci gli spostamenti allo stretto necessario.

Dopo

non avvicinarti a pendii franati e argini danneggiati;

segnala al comune danni, alberi caduti e strade interrotte.

Dove informarsi