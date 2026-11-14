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Allerta meteo in Campania: cosa significano i colori e in quale zona ricade il tuo comune del Cilento

Gialla, arancione o rossa: cosa significano i colori dell'allerta meteo e quali sono le zone di Salerno e Cilento. Scopri cosa fare in ogni caso.

Luisa Monaco
Maltempo
3 min di lettura

Quando la Protezione civile annuncia un’allerta sul «Basso Cilento» o sulla «Piana Sele e Alto Cilento», molti si chiedono se riguardi anche il proprio paese. Capire zone di allerta e codici colore serve a prendere le decisioni giuste: spostarsi o no, mettere al riparo l’auto, evitare un sottopasso.

Chi emette l’allerta

In Campania gli avvisi sono emessi dalla Protezione civile della Regione, sulla base delle valutazioni del Centro funzionale. I sindaci ricevono l’avviso e attivano, se necessario, il piano comunale di protezione civile: possono chiudere scuole, parchi e cimiteri o limitare il traffico.

Le zone di allerta della Campania

La regione è divisa in otto zone, omogenee per caratteristiche meteorologiche e idrogeologiche:

  • Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana
  • Zona 2: Alto Volturno e Matese
  • Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
  • Zona 4: Alta Irpinia e Sannio
  • Zona 5: Tusciano e Alto Sele
  • Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento
  • Zona 7: Tanagro
  • Zona 8: Basso Cilento

Le zone che interessano la provincia di Salerno

Il territorio provinciale ricade nelle zone 3, 5, 6, 7 e 8. A grandi linee, la zona 6 comprende la Piana del Sele e il Cilento settentrionale, la zona 7 l’area del fiume Tanagro e del Vallo di Diano, la zona 8 il Cilento meridionale fino al Golfo di Policastro. I confini però seguono criteri idrografici e non quelli amministrativi: la zona del proprio comune va verificata negli elenchi ufficiali della Protezione civile regionale o nel piano comunale.

I codici colore

Verde

Non sono previsti fenomeni significativi, ma non si escludono eventi isolati.

Giallo

Criticità ordinaria: fenomeni localizzati, come allagamenti di strade e scantinati, piccole frane, caduta di rami. Attenzione: con i temporali l’allerta gialla resta insidiosa, perché i fenomeni sono improvvisi e difficili da prevedere nel punto esatto.

Arancione

Criticità moderata: fenomeni diffusi, esondazioni di corsi d’acqua minori, frane più estese, possibili danni a edifici e infrastrutture.

Rosso

Criticità elevata: fenomeni gravi ed estesi, con pericolo per la vita delle persone.

Non solo pioggia: le altre allerte

  • rischio idrogeologico e idraulico: frane, colate di fango, esondazioni;
  • temporali: rovesci intensi, grandine, fulmini, raffiche;
  • vento e mare: lungo la costa del Cilento sono frequenti le mareggiate;
  • neve e gelo nelle aree interne.

Cosa fare in caso di allerta

Prima

  • informati sui canali ufficiali e sul piano di protezione civile del tuo comune;
  • sposta l’auto da garage interrati e aree che si allagano;
  • metti in sicurezza vasi, tende e oggetti su balconi e terrazzi;
  • tieni carico il telefono e a portata di mano una torcia.

Durante

  • non attraversare sottopassi e strade allagate, né a piedi né in auto;
  • stai lontano da fiumi, torrenti e valloni: Sele, Calore, Alento, Bussento e Tanagro possono crescere rapidamente;
  • non scendere in cantine, garage e locali seminterrati;
  • evita il lungomare durante le mareggiate;
  • riduci gli spostamenti allo stretto necessario.

Dopo

  • non avvicinarti a pendii franati e argini danneggiati;
  • segnala al comune danni, alberi caduti e strade interrotte.

Dove informarsi

  • il sito della Protezione civile della Regione Campania, dove sono pubblicati avvisi e bollettini;
  • i canali ufficiali del proprio comune;
  • IT-alert, il sistema nazionale che invia messaggi ai cellulari in caso di gravi emergenze;
  • gli aggiornamenti di InfoCilento su sito, tv e social.
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