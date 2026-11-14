Allerta meteo in Campania: cosa significano i colori e in quale zona ricade il tuo comune del Cilento

Quando la Protezione civile annuncia un’allerta sul «Basso Cilento» o sulla «Piana Sele e Alto Cilento», molti si chiedono se riguardi anche il proprio paese. Capire zone di allerta e codici colore serve a prendere le decisioni giuste: spostarsi o no, mettere al riparo l’auto, evitare un sottopasso.
Chi emette l’allerta
In Campania gli avvisi sono emessi dalla Protezione civile della Regione, sulla base delle valutazioni del Centro funzionale. I sindaci ricevono l’avviso e attivano, se necessario, il piano comunale di protezione civile: possono chiudere scuole, parchi e cimiteri o limitare il traffico.
Le zone di allerta della Campania
La regione è divisa in otto zone, omogenee per caratteristiche meteorologiche e idrogeologiche:
- Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area vesuviana
- Zona 2: Alto Volturno e Matese
- Zona 3: Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini
- Zona 4: Alta Irpinia e Sannio
- Zona 5: Tusciano e Alto Sele
- Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento
- Zona 7: Tanagro
- Zona 8: Basso Cilento
Le zone che interessano la provincia di Salerno
Il territorio provinciale ricade nelle zone 3, 5, 6, 7 e 8. A grandi linee, la zona 6 comprende la Piana del Sele e il Cilento settentrionale, la zona 7 l’area del fiume Tanagro e del Vallo di Diano, la zona 8 il Cilento meridionale fino al Golfo di Policastro. I confini però seguono criteri idrografici e non quelli amministrativi: la zona del proprio comune va verificata negli elenchi ufficiali della Protezione civile regionale o nel piano comunale.
I codici colore
Verde
Non sono previsti fenomeni significativi, ma non si escludono eventi isolati.
Giallo
Criticità ordinaria: fenomeni localizzati, come allagamenti di strade e scantinati, piccole frane, caduta di rami. Attenzione: con i temporali l’allerta gialla resta insidiosa, perché i fenomeni sono improvvisi e difficili da prevedere nel punto esatto.
Arancione
Criticità moderata: fenomeni diffusi, esondazioni di corsi d’acqua minori, frane più estese, possibili danni a edifici e infrastrutture.
Rosso
Criticità elevata: fenomeni gravi ed estesi, con pericolo per la vita delle persone.
Non solo pioggia: le altre allerte
- rischio idrogeologico e idraulico: frane, colate di fango, esondazioni;
- temporali: rovesci intensi, grandine, fulmini, raffiche;
- vento e mare: lungo la costa del Cilento sono frequenti le mareggiate;
- neve e gelo nelle aree interne.
Cosa fare in caso di allerta
Prima
- informati sui canali ufficiali e sul piano di protezione civile del tuo comune;
- sposta l’auto da garage interrati e aree che si allagano;
- metti in sicurezza vasi, tende e oggetti su balconi e terrazzi;
- tieni carico il telefono e a portata di mano una torcia.
Durante
- non attraversare sottopassi e strade allagate, né a piedi né in auto;
- stai lontano da fiumi, torrenti e valloni: Sele, Calore, Alento, Bussento e Tanagro possono crescere rapidamente;
- non scendere in cantine, garage e locali seminterrati;
- evita il lungomare durante le mareggiate;
- riduci gli spostamenti allo stretto necessario.
Dopo
- non avvicinarti a pendii franati e argini danneggiati;
- segnala al comune danni, alberi caduti e strade interrotte.
Dove informarsi
- il sito della Protezione civile della Regione Campania, dove sono pubblicati avvisi e bollettini;
- i canali ufficiali del proprio comune;
- IT-alert, il sistema nazionale che invia messaggi ai cellulari in caso di gravi emergenze;
- gli aggiornamenti di InfoCilento su sito, tv e social.
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